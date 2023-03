Perez eens met Verstappen: "Nog geluk dat we GP Bahrein hebben uitgereden"

De eerste twee raceweekenden van 2023 hebben duidelijk gemaakt dat Red Bull op pure snelheid een klasse apart vormt. Het is bovendien op compleet uiteenlopende banen het geval gebleken. Doordat de RB19 in Bahrein goed was in langzame bochten en in Saudi-Arabië angstaanjagend hard liep op rechte stukken, lijkt alles in het arsenaal te zitten. Toen Christian Horner na de race werd gevraagd of hij zich zorgen maakt over één van de circuits die dit jaar nog op de kalender staat, zei de Brit keurig: "Nou, over de eerstvolgende 21 wel." Realiteit is echter dat Red Bull voor al die banen een competitief pakket lijkt te hebben en dat de concurrentie flink aan de bak moet.

Waarom een DNF nu extra kostbaar kan zijn

Dat kost echter tijd. Zo geeft Toto Wolff aan dat het zes à zeven raceweekenden kan duren voordat het aangepaste Mercedes-concept helemaal staat. Tegen die tijd zullen de Red Bull-coureurs al een aardige marge hebben en dus wordt er gefluisterd over een titelstrijd tussen de twee teamgenoten, de mannen van Horner. "Als dat echt zo is, dan is het natuurlijk fantastisch nieuws voor het team. Dat zou betekenen dat we aardig ver voor liggen op de rest en dat we zelf in een goede positie zitten", reageert Sergio Perez. Volgens Max Verstappen zou het de situatie overzichtelijk maken: "Dan is het vrij simpel, hè? We mogen racen, dus de beste zal dan wel vooraan eindigen."

Belangrijke voorwaarde voor dat laatste is dat de betrouwbaarheid op orde is, of zoals Verstappen in de persconferentie al zei: "In een titelstrijd en zeker als het tussen twee auto's lijkt te gaan, dan moeten beide auto's in ieder geval betrouwbaar zijn." Het is een heikel punt voor de Red Bull-coureurs, des te meer omdat een DNF bij een grote voorsprong van Red Bull meteen kostbaar is. Doordat de concurrentie niet meteen in staat lijkt om punten bij Red Bull vandaan te halen, is de kans groot dat de teamgenoot dan met de volle buit aan de haal gaat. En doordat het verschil tussen een zege en P2 zeven punten betreft, kan het goedmaken van een DNF meerdere raceweekenden in beslag nemen. Het verklaart meteen waarom Verstappen op de betrouwbaarheid hamert.

'Vroeg of laat gaat het ons raken'

Perez is een vergelijkbare mening toegedaan. Hij werd in Saudi-Arabië niet geveld door een kapotte aandrijfas, maar klaagde tijdens de race wel over een vreemd gevoel bij het aanremmen en over rare vibraties. Bovendien doet hij uit de doeken dat het in Bahrein ook niet helemaal vlekkeloos ging met de RB19. "De betrouwbaarheid is wat het momenteel is. We hebben het afgelopen zondag ook gezien bij Aston Martin", duidt hij op de uitvalbeurt van Lance Stroll. "Op een bepaald moment gaat het ons ook raken en dus moeten we daar hard aan werken. In Bahrein hebben we geluk gehad dat we in zo'n comfortabele positie zaten. Als we daar tot het einde vol hadden moeten pushen, dan hadden we de race misschien niet uitgereden. Er zijn momenteel veel zorgen over de betrouwbaarheid en ik hoop vooral dat we daar op de korte termijn niet door getroffen worden."

De toevoeging van Verstappen aan dit geheel is kort maar krachtig: "We moeten het op dat vlak beter doen als team, maar we moeten ook soepelere weekenden hebben. Dat zou in ieder geval wel fijn zijn." Met deze woorden verwijst Verstappen ook meteen naar Bahrein, waar de balans in de auto enorm verschoof van de testdagen naar het eerste raceweekend.

