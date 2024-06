Perez duikt onder in Red Bull-fabriek Milton Keynes: "Hard gewerkt"

Na een prima start van het Formule 1-seizoen (met drie tweede plaatsen in vier races) is Sergio Pérez flink weggezakt in de rangschikking. De Mexicaan moet na uitvalbeurten in Monaco en Montreal en een magere achtste plaats in Imola inmiddels niet alleen teamgenoot Max Verstappen, maar ook Carlos Sainz, Lando Norris en Charles Leclerc voor zich dulden in het kampioenschap.

Waar Pérez in Monaco nog Kevin Magnussen kon aanwijzen als hoofdschuldige voor zijn uitvalbeurt, kwam die in Canada geheel op eigen conto, moest hij toegeven. Na afloop van de race in Montreal klaagde hij over problemen met de achteras van zijn auto, maar hij stak ook de hand in eigen boezem over het ongeluk waardoor hij uiteindelijk uitviel en hij beloofde direct zich te herpakken. Dat deed de coureur – die onlangs nog zijn contract bij Red Bull met twee seizoenen verlengde – door flink wat tijd door te brengen in de fabriek in Milton Keynes. "We hebben de afgelopen dagen heel hard gewerkt", zei Pérez voorafgaand aan het raceweekend tegen onder meer Motorsport.com. "Ik was terug in de fabriek. Daar hebben we een beter beeld gekregen van de zaken. Weet je, in de Formule 1 is alles zo marginaal en als er dan ook maar iets niet in orde is..."

Auto van Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 na de crash in Monaco Foto door: Red Bull Content Pool

Gesterkt door de feedback die hij kreeg uit zijn werk in de fabriek, verwacht Pérez de problemen achter zich te hebben gelaten. Hij heeft zin in de Grand Prix van komende zondag. "Het doet natuurlijk pijn om deze slechte reeks races te hebben gehad, maar tegelijkertijd is het geweldig om hier in Barcelona te zijn", aldus de 34-jarige coureur. "Ik bedoel, ik weet dat als ik een goede race kan rijden, ik mijn momentum terug kan krijgen. Je weet wel, het momentum dat ik nog niet zo lang geleden had."

Op de vraag of de situatie nu enigszins vergelijkbaar is met die van vorig jaar, toen hij na een eveneens goede start van het seizoen, een flinke vormdip had, zei Pérez. "Dit is anders. Ik denk dat we er veel beter voor staan met de auto, die begrijpen we nu veel beter. Ik denk dat we vorige week te veel hebben geprobeerd om met de afstelling zaken te compenseren. Daarmee hebben we de dingen alleen maar erger gemaakt. Dat begrijpen we nu veel beter [dan vorig jaar]."

Pérez begint de race zondag met een gridstraf die hij in Canada kreeg nadat hij met een kapotte achtervleugel was doorgereden naar de pitstraat. Toch blijft ook in Barcelona het podium het doel. "We bedenken zondag wel iets met de strategie, maar we hebben natuurlijk een sterke kwalificatie nodig om zo ver mogelijk vooraan te starten."