Kan Perez dubbelslag Baku herhalen in Oostenrijk? "Moet stap zetten"

Sergio Perez begon sterk aan het Formule 1-seizoen 2023 met twee overwinningen in de eerste vier races. Hij kon in de titelstrijd daardoor heel aardig bijblijven bij Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen, maar in de vier races sinds de GP van Azerbeidzjan heeft de Nederlander afstand genomen. Dat heeft hij gedaan door de Grands Prix van Miami, Monaco, Spanje en Canada te winnen, al wordt hij ook enigszins in het zadel geholpen door Perez. De coureur uit Guadalajara werd in Miami nog wel tweede, maar dat is tot op heden ook zijn laatste podiumplek geweest. In Monaco eindigde hij na een kwalificatiecrash buiten de punten, waarna hij zich in Spanje vanaf de elfde startpositie nog naar P4 opwerkte. In Canada volgde P6, nadat Perez zich opnieuw niet voor Q3 wist te plaatsen.

Het gevolg is dat Perez inmiddels 69 punten achterstand heeft op Verstappen, die daardoor in een zetel op zijn derde wereldtitel afstevent. Perez wil de Oostenrijkse GP van dit weekend echter aangrijpen om terug te slaan. "De focus voor mij ligt op de baan, want ik weet hoe belangrijk het voor mij is om een consistent weekend te hebben en echt een resultaat te produceren. Ik weet dat ik daartoe in staat ben", vertelt Perez in zijn vooruitblik op het raceweekend. Hij lijkt echter ook te beseffen dat hij uit een ander vaatje moet tappen om aanspraak op de zege te maken. "Het weer lijkt best lastig te kunnen worden en het is ook een sprintweekend, dus de tijd om de auto af te stellen is minimaal en van groot belang. We moeten dus ieder moment in de voorbereiding maximaliseren. Het vorige sprintweekend in Baku was heel succesvol voor mij, maar het was op een totaal ander circuit. Ik wil hetzelfde nu weer bereiken, maar ik weet dat ik een stap moet zetten om het te voor elkaar te krijgen."

Ongeacht het uiteindelijke resultaat is de GP van Oostenrijk sinds 2021 een bijzondere race voor Perez, want het treffen op de Red Bull Ring is de echte thuisrace van zijn huidige werkgever. "Het is altijd een geweldige race in Oostenrijk en het is het thuis van Red Bull. Dat maakt het voor iedereen in ons team extra bijzonder", aldus Perez, die zich ook gesteund weet door zijn trouwe Mexicaanse fans. "Ik kan ook niet geloven hoeveel Mexicaanse fans de reis maken. Bij aankomst op het circuit zie ik ieder jaar op de groene loper de Mexicaanse vlag en dat maakt mij blij."