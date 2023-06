Max Verstappen gaat in Barcelona op jacht naar zijn vijfde overwinning van het Formule 1-seizoen. De Nederlander won afgelopen zondag op dominante wijze de Grand Prix van Monaco en werkte een dag eerder een magistrale kwalificatie af. Het gat in het kampioenschap naar Sergio Perez, de huidige nummer twee in de stand, is inmiddels opgelopen naar 39 punten. Hij hoopt de voorsprong in Spanje verder op te rekken. De volgende halte op de F1-kalender is namelijk de Grand Prix van Spanje op het Circuit de Barcelona-Catalunya, de baan waar hij twee keer eerder als eerste over de streep kwam.

Afgelopen jaar profiteerde hij onder meer van de uitvalbeurt van Charles Leclerc. De Monegask reed comfortabel aan de leiding, maar kreeg te maken met technisch malheur. De regerend kampioen is in ieder geval blij dat F1 weer naar Spanje reist. Het is de plek waar hij op 15 mei 2016 voor het eerst voor Red Bull reed en meteen de Grand Prix won na bloedstollend gevecht met Kimi Raikkonen.

"Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar een baan die we zo goed kennen. Daarnaast ben ik benieuwd naar de nieuwe lay-out met de laatste twee bochten", doelt Verstappen op het verdwijnen van de chicane. "Uiteraard heb ik geweldige herinneringen aan dit circuit, helemaal omdat ik hier mijn eerste F1-race won. Daarnaast is Barcelona ook een geweldige stad. Ik heb altijd plezier tijdens dit GP-weekend. Het is een fijne plek om te zijn en ik hoop op goed weer."

Voor Red Bull Racing werd het raceweekend in Monte Carlo een van uitersten. Verstappen won de wedstrijd, terwijl Sergio Perez crashte in Q1, als twintigste aan de race begon en op een kansloze zestiende plek over de finish kwam. "Monaco was een ramp voor me", opent Checo. "Alles dat mis kon gaan, ging mis. Dit weekend draait dus volledig om herstarten en weer terugkeren naar de hoge standaard die we voor dit seizoen gezet hebben. Ik wil mijn team belonen voor het harde werken met een goed resultaat. We weten dat we de snelste auto hebben en dit circuit past bij ons. Ik moet alleen zorgen dat ik een vlekkeloos weekend heb, van begin tot eind. Ik moet consistent druk houden op Max voor het kampioenschap. Ik heb overwinningen nodig. Als ik alles goed voorbereid, dan is de zege een mogelijkheid. Dat is zoals altijd het doel."

Video: Sergio Perez crasht tijdens kwalificatie in Monaco