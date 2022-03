Perez: “Weet dat ik gedurende het seizoen constant moet zijn”

De Mexicaan toonde zich vorig jaar tijdens de seizoensafsluiter in Abu Dhabi een ware teamplayer door volledig in dienst van Max Verstappen te rijden. Terwijl de Nederlander er met de wereldtitel vandoor ging, eindigde hij zelf als vierde in het kampioenschap. De coureur uit Guadalajara pakte een overwinning en vier derde plaatsen, maar kende ook races die beduidend minder verliepen. Zijn doel voor 2022 is dan ook duidelijk: constant zijn.

“Ik kijk erg uit naar het nieuwe seizoen”, laat Sergio Perez weten. “Als je aan je tweede jaar bij een team begint, voel je je automatisch wat meer op je gemak. Ik voel me ook beter voorbereid, doordat ik nu precies weet hoe het team opereert en wat de filosofie daarachter is, en dat maakt een groot verschil.”

Perez is tevreden over hoe zijn voorseizoen is verlopen en begint komend weekend dan ook met vertrouwen aan het eerste raceweekend in Bahrein. “Elk team bevindt zich aan het begin van dit seizoen in dezelfde situatie in de zin van dat we de auto nog niet door en door kennen als gevolg van de grote veranderingen in de regels. Maar zowel in Bahrein als in Barcelona hebben we een zeer goede test gehad. Het zal interessant zijn om te zien waar iedereen is als op zondag de finishvlag wordt gezwaaid. Ik verwacht in elk geval een mooie race.”

“Ik heb zeer veel zin in 2022”, vervolgt Perez, die erg goed weet wat hij komend jaar moet laten zien om in aanmerking te komen voor een nieuw contract. “Ik weet dat het belangrijk wordt om consistent te zijn gedurende het jaar. Ik ben klaar voor de strijd.”