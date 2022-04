Perez dichter bij Verstappen onder nieuwe F1-regels? "Zou goed zijn"

In Saudi-Arabië wist Sergio Perez voor het eerst in zijn lange F1-carrière (welgeteld 215 pogingen in de kwalificatie) beslag te leggen op pole-position. Een dag later volgde door een ongelukkige safety car niet de gewenste beloning, al ziet Helmut Marko het optreden van Perez wel als een bemoedigend signaal. Volgens de 78-jarige Oostenrijker kan de tweevoudig GP-winnaar onder het nieuwe reglement iets dichter bij Max Verstappen komen dan dat vorig jaar het geval was.

"Als je naar verschillende teams kijkt, dan zie je verschillende effecten van het reglement. Sommige coureurs zijn dichter bij elkaar gekomen, maar bij Ferrari zie je juist het tegenovergestelde", laat Marko aan Formel 1 - de Duitse tak van Motorsport.com - weten. Ondanks dat het nog vroeg is, komt Perez volgens Marko beter uit de verf. "Ik denk dat er bij Perez twee factoren meespelen. Ten eerste past deze auto beter bij hem, hij voelt zich iets comfortabeler. Ten tweede kennen hij en het team elkaar nu een stuk beter dan vorig jaar. De race-engineer is enorm gegroeid in zijn rol en sowieso is er veel meer onderling vertrouwen te zien. Al met al zijn we erg blij met deze ontwikkeling."

Marko ziet de progressie van Perez als een goede zaak voor het collectief. Vrezen voor potentieel lastige gevolgen - zoals twee coureurs die elkaar punten afsnoepen in de titelstrijd - doet de uitgesproken motorsportchef niet. Zo zijn teamorders vooralsnog niet aan de orde bij Red Bull Racing en had Perez in Jeddah ook 'gewoon' mogen winnen. "Voor de race is al duidelijk gemaakt dat er geen regels zouden worden ingesteld, zeker niet zo vroeg in het seizoen en met beide coureurs op nul punten. En tijdens de race zag je dat de kwestie zichzelf min of meer zou oplossen."

Marko is er namelijk niet van overtuigd dat Perez zonder onfortuinlijke safety car wél had gewonnen. "Mensen zeggen dat Ferrari ons in een vroege pitstop heeft getild, maar dat was niet zo. De bandenslijtage van Perez lag beduidend hoger dan van die van Max. Misschien had dat ook met het tempo van Perez in de openingsfase te maken, hij lag immers drie seconden voor, maar daardoor moesten we Perez wel eerder naar binnen halen dan Max", legt Marko uit. "Op de harde band was Max aanmerkelijk sneller dan Perez, waardoor een eventueel probleem zichzelf wel had opgelost", besluit Marko.

Inmiddels heeft Verstappen dertien punten meer op de teller dan Perez, maar ook dat zal bij Red Bull nog geen aanleiding zijn om naar teamorders te grijpen, mocht dat überhaupt nodig zijn.