Sergio Pérez begon in Bahrein op solide wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen door als tweede over de finish te rijden. Hij moest alleen teamgenoot Max Verstappen voor zich dulden, al had de drievoudig wereldkampioen uiteindelijk een voorsprong van zo'n 22 seconden. Op het oog zat er dus een behoorlijk verschil tussen de teamgenoten van Red Bull Racing, maar Pérez stelt dat het gat groter was dan het daadwerkelijke krachtsverschil. "Ik denk dat we in Bahrein dichter bij elkaar zaten dan het uiteindelijke resultaat laat zien", antwoordde hij op de vraag van Motorsport.com of hij in Jeddah dichter bij Verstappen hoopt te zitten.

"Ook hier hoop ik dat we vanaf het begin veel dichter bij elkaar zitten. Het is mijn doel om ten opzichte van Bahrein twee stappen vooruit te zetten en progressie te boeken", vervolgde Pérez. Vorig seizoen kwam hij goed uit de startblokken met twee zeges in de eerste vier Grands Prix. Daarna kwam de klad erin en had de Mexicaan vooral moeite met de kwalificaties in de RB19, wat hem vervolgens in de races ook parten speelde. Nu staat Pérez er naar eigen zeggen beter voor. "Op dit moment voel ik me niet helemaal op mijn gemak in de auto, maar ik begrijp hem wel veel beter. Als team weten we veel meer over hoe we het maximale uit de bolide kunnen halen, dus dat is denk ik goed."

'Kan niet om titel vechten met maar één zege'

Een van de twee zeges die Pérez in 2023 boekte, was op het stratencircuit van Jeddah. Op zaterdag trainde de coureur uit Guadalajara naar pole-position, die hij op zondag omzette in de overwinning. Op stratencircuits behaalde hij hoe dan ook zijn beste resultaten, want enkele weken later volgde in Azerbeidzjan zijn tweede overwinning van het jaar op een niet-permanent circuit. De laatste vijf Grand Prix-zeges van Pérez werden zodoende allemaal op stratencircuits behaald. Toch vond hij de GP van Saudi-Arabië niet de race waarin hij per se voor Verstappen moet eindigen.

"Er staan nog 23 races op het programma en je kunt niet om een kampioenschap vechten door slechts één race te winnen", aldus Pérez. "Het is belangrijk dat we begrijpen welke dingen we beter hadden kunnen doen in Bahrein, dat we ervan leren en dat we de opwaartse lijn vasthouden om iedere race competitiever te worden. Iedereen zal een stap vooruit zetten in vergelijking met Bahrein, dus wij moeten er twee zetten."

Video: Een uitgebreide vooruitblik op de GP van Saudi-Arabië