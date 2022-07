Perez blij met derde startplek: "Had tot dusver belabberd weekend"

Met een zesde, tiende en vijfde tijd in de drie oefensessies maakte Sergio Perez nog geen bijster goede indruk op het Circuit Paul Ricard. Het was dan ook afwachten wat de Mexicaan kon klaarspelen in de kwalificatie, maar daar deed hij uiteindelijk prima zaken. Met het wegvallen van Carlos Sainz, die vanwege nieuwe power unit-componenten achteraan start, kreeg Red Bull in principe al een positie cadeau. Toch moest Perez wel wat zaken in de aanloop naar de kwalificatie verbeteren en kort na Q3 liet de coureur weten dat dit gelukt was.

"We hebben ons goed hersteld", zegt hij tegen oud-F1-rijder Johnny Herbert. "Ik worstel al de hele tijd. Tot aan de kwalificatie heb ik ook nog nooit zo'n belabberd weekend gehad. Uiteindelijk hebben we dat in de kwalificatie weten om te draaien." Volgens de Mexicaan had zijn slotronde in Q3 nog iets harder gekund, maar was de limiet niet ver meer. "Het is fijn om als derde te starten. Hopelijk hebben we een sterk racetempo en kunnen we om de zege strijden."

Op de vraag wat hij precies verbeterd heeft in de aanloop naar de kwalificatie, antwoordt Perez. "We hebben aardig met de afstelling gespeeld. Het is ontzettend heet sinds de start van dit weekend en op de een of andere manier worstelde ik daar flink mee. Voor de race is het ook niet ideaal, maar met de zaken die we vandaag veranderd hebben gaat het ons wel helpen. Ik heb al meer vertrouwen in de race. Ons doel is om de rode jongens te verslaan, vandaag zagen ze er in ieder geval sterk uit."

De temperaturen gaan ook zondag niet zakken en dus mag Perez weer op meer dan 30 graden rekenen. "Het gaat pittig worden", vervolgt hij. "Het circuit is niet heel zwaar, maar de hitte is enorm. Het gaat dus warm worden, al is een Mexicaan wel meer gewend", besluit hij lachend.