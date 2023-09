VIDEO: Sergio Perez crasht onhandig tijdens VT2 F1 Monza Red Bull-coureur Sergio Perez heeft tijdens de tweede vrije training op Monza zijn Red Bull in de muur gezet. De Mexicaan kwam veel te wijd de Parabolica in, raakte in het grind en verloor daar de macht over het stuurt van de RB19. Perez kon niet meer door en moet de rest van de tweede training toekijken. De achtervleugel raakte in ieder geval beschadigd, het is voor de Mexicaan te hopen dat de versnellingsbak onbeschadigd is.