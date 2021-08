Officieel: Perez ook in 2022 teamgenoot van Verstappen bij Red Bull

Perez werd voor het huidige Formule 1-seizoen aangetrokken als vervanger van Alexander Albon. De Britse Thai kon Verstappen in 2020 niet genoeg ondersteunen, waardoor laatstgenoemde vaak in twee-tegen-één situaties met Mercedes terechtkwam. Perez moest er met al zijn ervaring verandering in brengen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het slechts bij vlagen is gelukt. Perez wist weliswaar te winnen in Azerbeidzjan en bleek in enkele andere races op tactisch vlak van meerwaarde, maar hij kon zich niet structureel in de strijd vooraan mengen. Dat komt vooral doordat hij over één snelle ronde nog moeite heeft om zich aan te passen aan de 'compleet andere' RB16B.

Desondanks is het voldoende gebleken om de keuzeheren van Red Bull te overtuigen. Perez mag nog een jaar zijn kunsten vertonen in de Red Bull en Verstappen zodoende flankeren als teamgenoot. Het komt ook doordat het energiedrankenmerk maar weinig alternatieven ziet. Zo heeft Helmut Marko meermaals aangegeven dat Pierre Gasly prima op zijn plek is bij AlphaTauri en dat hij aldaar de kar moet trekken. Het betekent hoogstwaarschijnlijk dat de huidige line-ups ongewijzigd zullen blijven met Perez nog een jaar bij het vlaggenschip van Red Bull Racing.

Snel meer.