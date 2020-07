Perez na clash met Albon: “Gelukkig verloor ik maar één plek”

De Mexicaan vertrok vanaf de zeventiende plaats en was bezig aan een ijzersterk optreden. De coureur behoorde na racewinnaar Lewis Hamilton, Max Verstappen en Valtteri Bottas constant tot de snelste coureurs, reed een paar keer de snelste raceronde en vond in de slotfase de aansluiting bij Red Bull-coureur Albon op de vierde plaats. De vierde bocht van het circuit was andermaal de plaats van handeling, de plek waar Albon vorig weekend nog een touché beleefde met Hamilton. Deze keer zat Albon aan de goede kant van de streep toen Perez zijn achterband raakte. De voorvleugel van de RP20 begaf het echter wel met nog een ronde te gaan. Perez verloor daardoor zoveel snelheid dat hij in de laatste honderden meters zijn vijfde plaats nog inleverde aan McLaren-rijder Lando Norris. Wel wist hij zijn teamgenoot Lance Stroll nipt voor te blijven.

“Volgens mij was het een geweldige inhaalrace, het tempo van de wagen was heerlijk en de strategie van het team was fantastisch”, begon de opgetogen Mexicaan. “We hebben ons aardig hersteld, we kwamen tot de vijfde plaats en hadden P4 bijna te pakken. Ik was Albon erg hard aan het pushen en ik kreeg geen andere kans meer dan diezelfde die ik nu pakte. Helaas raakte ik hem een beetje ongelukkig. Ik had wat onderstuur naar de exit van de bocht, probeerde het stuur iets te laten vieren en ging op m’n gas. De hele voorvleugel brak en ik heb geluk gehad dat ik maar een plekje verloren heb. Ik moest het wel proberen, zeker omdat we de hele race zo aan het pushen waren geweest. Dat was de enige kans die ik zou hebben, helaas leverde het niets op. Maar uiteindelijk mag ik blij zijn dat ik maar een plaats op heb hoeven geven.”

Dat de Racing Point zo ondermaats presteerde in de regenachtige kwalificatie op zaterdag, kwam voor het team als een verrassing. Perez moest vanaf de zeventiende stek vertrekken en had er ook geen verklaring voor. “Het was voor ons een grote verrassing, we waren onder droge omstandigheden zo competitief, normaal gesproken zouden we het beter moeten doen. Ten opzichte van vorig weekend hebben we wel weer een stap gezet. De auto is op bepaalde vlakken nog steeds heel erg nieuw, ons concept is helemaal anders. We blijven leren. We hebben het nu begrepen en kijken inmiddels uit naar de race in Hongarije.”

Met medewerking van Adam Cooper