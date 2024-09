Het was qua incidenten op een touché tussen Yuki Tsunoda en Lance Stroll in de openingsronde in de Formule 1-race in Baku niet geheel spectaculair, maar voor het vallen van de vlag kregen we toch een harde klapper te zien. Carlos Sainz had net Sergio Pérez ingehaald, laatstgenoemde wilde er weer langs maar op het rechte stuk na bocht twee ging het mis. De rivalen reden elkaar letterlijk in de wielen en eindigden in de muur. Lachende derde is George Russell, die zo P3 in de schoot geworpen kreeg.