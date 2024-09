Onderonsje Pérez en Sainz in medisch centrum Baku: Lucht geklaard

De laatste ronden van de Grand Prix van Azerbeidzjan werden flink ontsierd door een zware aanrijding tussen Carlos Sainz en Sergio Pérez. De twee Spaanstalige coureurs waren in Baku met elkaar in gevecht om een podiumplaats, maar zagen die poging in de voorlaatste ronde vlak na bocht 2 in tranen eindigen.

De wedstrijdleiding oordeelde dat het ongeval niet meer was dan een race-incident, maar de twee coureurs waren ervan overtuigd dat de ander schuld had aan de crash. Dat leidde tot een ietwat gênant tafereel in het medisch centrum, waar zowel Pérez als Sainz zich moest melden. "We zaten twintig minuten lang ongemakkelijk naast elkaar, allebei met een hartslagmeter en een controle van onze vitale functies", aldus Sainz. "We keken elkaar aan en zeiden: 'maat, wat is daar verdomme gebeurd?' We hadden allebei zoiets van: 'Ik weet het niet, maar ik beloof je dat ik je niets heb willen doen, Checo. Ik heb je niet afgesneden, ik heb niets gedaan.'"

Bekijk: F1 Baku 2024: Crash Perez en Sainz

"We probeerden te analyseren wat er was gebeurd", vervolgde Sainz. "En opeens, na die twintig minuten, hadden we zoiets van: deze sport is soms zo shit. Hoe kunnen we hier zitten en het podium missen? Want dat podium zat er aan te komen. Charles [Leclerc, op de tweede plaats rijdend] zijn banden gingen eraan. We zouden waarschijnlijk allebei een poging om hem in te halen doen. We zaten er allebei bij van: Hoe hebben we het in hemelsnaam voor elkaar gekregen om niet op het podium te eindigen? Uiteindelijk maakten we er maar een soort grapje over, dus geen wrok tegen elkaar."

Pérez sloot zich in Singapore aan bij de woorden van Sainz. "Toen we onze helmen afzetten, realiseerden we ons dat we het allebei verpest hadden, dat een race zo eindigen echt teleurstellend was. We zaten in het medisch centrum en ze keken ons na. We waren allebei in orde en we wilden allebei zo snel mogelijk weg omdat we allebei super, super verdrietig waren over het resultaat. Het ligt achter ons en ik hoop echt dat we allebei een heel sterk einde van het seizoen kunnen hebben." Direct na de crash wees Pérez met de beschuldigende vinger naar Sainz, maar dat gevoel verdween snel. "Ik denk dat het op dit moment niet relevant is wie de schuldige is. We eindigden allebei met nul punten, waardoor onze teams veel schade opliepen, laten we de bladzijde omslaan."

Tikje op de helm

Pérez was na de crash als eerste uit de auto. Op de beelden van na het ongeval is te zien dat hij naar Sainz, die nog in zijn auto zit, toeloopt en hem een tik op de helm geeft. De Mexicaan kreeg daarvoor veel kritiek, omdat hij op dat moment niet kon weten hoe Sainz er aan toe was. Pérez kan zich weinig van het incident herinneren. "Ik was aan het praten met Carlos. Hij keek naar beneden en ik praatte tegen hem. Ik heb niet tegen zijn hoofd geduwd. Op de video ziet het er erger uit dan het is, Carlos is duidelijk een van mijn beste vrienden in de rijdersgroep, dus de laatste persoon bij wie ik zoiets zou willen doen is Carlos."