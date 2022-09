Perez: Brandende voorrem verpestte mijn Italiaanse Grand Prix

In de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië reed Sergio Perez de vierde tijd, maar wegens een gridstraf voor een motorwissel werd hij teruggezet naar de dertiende positie op de startopstelling. De coureur van Red Bull Racing had dus een inhaalrace in het verschiet op zondag. Daar waar een podiumplek wellicht wel mogelijk was doordat ook Carlos Sainz en Lewis Hamilton van achteren moesten komen, zat er uiteindelijk niet meer in dan een zesde positie. Daarmee eindigde Perez direct achter Sainz en Hamilton, die als nummers 18 en 19 aan de race in Monza begonnen en dus veel meer progressie wisten te boeken.

Dat Perez genoegen moest nemen met P6, wijt hij zelf grotendeels aan een probleem met zijn rechter voorrem. Die vatte wegens oververhitting namelijk vlam tijdens zijn eerste pitstop van de race. "Het was heel frustrerend. Mijn race werd redelijk vroeg al verpest doordat een van de voorremmen in brand stond. Daar moesten we met de pitstop behoorlijk op anticiperen en dat betekende dat de hele race in gevaar kwam", blikte Perez terug op zijn race in Italië. "Toen ik vervolgens op de harde band reed, moest ik enorm op de remmen letten. Op sommige momenten was de situatie heel kritiek, want zonder managen was ik ze kwijtgeraakt. Daardoor kwam alles zoals gezegd in gevaar." Het probleem met de remmen zorgde ervoor dat de Mexicaan niet voluit kon rijden. "In het begin moest ik enorm vroeg van mijn gas gaan, waardoor ik veel tijd verloor. Dat heeft er in de eerste stint voor gezorgd dat alles in de war werd geschopt."

Perez reed lange tijd voor Hamilton op de baan op weg naar de vijfde positie, tot hij in ronde 42 zijn tweede pitstop maakte en terugviel naar P7. Lando Norris wist hij nog te passeren, maar mede door de late safety car bleef Hamilton uiteindelijk buiten bereik. "Aan het einde maakten we een pitstop in de veronderstelling dat we Lewis zouden terugpakken op de softs, maar de safety car zorgde er helaas voor dat we de kans niet kregen." Al met al had Perez dus profijt kunnen hebben als de wedstrijdleiding de rode vlag had gezwaaid, maar de Red Bull-rijder weet niet of dat de juiste keuze geweest zou zijn. "Dat is lastig te zeggen. Het leek er denk ik op dat de auto redelijk snel verwijderd zou worden, maar dat gebeurde dus niet."

Video: Voorrem Perez in brand na pitstop tijdens GP Italië