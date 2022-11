Perez: “Oostenrijk was kantelpunt voor mijn WK-kansen”

Met nog twee Grands Prix te gaan in het Formule 1-seizoen 2022 strijdt Sergio Perez met Charles Leclerc om de tweede plaats in het kampioenschap. De Red Bull-coureur verdedigt een voorsprong van vijf punten op zijn Ferrari-concurrent: 280 om 275. Max Verstappen, de teamgenoot van Perez bij Red Bull, staat met 416 punten op grote hoogte en verzekerde zich in Japan al van titelprolongatie.

Met veertien overwinningen domineert Verstappen het seizoen, al is Perez van mening dat ook hij enige tijd in de race om het kampioenschap is geweest. Zijn Nederlandse collega had namelijk een lastig begin van het jaar, met twee uitvalbeurten in de eerste drie races. Ook leek Verstappen moeite te hebben met de RB18, die in de eerste fase van het seizoen te zwaar was en tot onderstuur geneigd was. Met dat laatste kon Perez beter overweg dan Verstappen.

Botsing met Russell in Oostenrijk

Desondanks veroverde Verstappen met zijn zege in de Grand Prix van Spanje en de uitvalbeurt van Leclerc aldaar de leiding in het WK, maar van de volgende race in Monaco was Perez de winnaar. Daarmee meldde de 32-jarige coureur uit Guadalajara zich in de titelstrijd: hij verkleinde zijn achterstand op WK-leider Verstappen en nummer twee Leclerc tot respectievelijk vijftien en zes punten.

Perez, die vlak na zijn triomf in Monte Carlo zijn contract bij Red Bull verlengde tot eind 2024, kon echter niet doordrukken. “Ik had een heel goede start van het seizoen en deed mee in het gevecht om het kampioenschap”, analyseert Perez zijn seizoen in gesprek met onze Duitse zusterpublicatie Motorsport-Total.com. “Maar er waren een paar races waarin ik worstelde met de auto. Dat heeft me de meeste punten gekost en ook de kans om te blijven vechten voor de titel.”

Volgens Perez werden zijn WK-kansen drastisch verkleind door een botsing met George Russell in de eerste ronde van de Grand Prix van Oostenrijk. Daarvoor kreeg de Mercedes-coureur een tijdstraf van vijf seconden opgelegd, maar daar had Perez niets aan: hij viel later in de race uit als gevolg van de aanvaring. Perez verliet de Red Bull Ring daardoor met 57 en 19 punten achterstand op respectievelijk Verstappen en Leclerc.

"Auto ontwikkeld in richting van Max"

“Ik denk dat Oostenrijk het kantelpunt voor mijn WK-kansen is geweest. Daar werd ik geraakt door George. We stonden erbij in het klassement, maar dit was een enorme dreun. Vervolgens kregen we een paar races waarin we het moeilijk hadden”, aldus Perez, die zag dat de RB18 in de loop van het seizoen door de upgrades steeds beter bij de rijstijl van Verstappen ging passen en steeds minder bij de zijne.

Perez won na de Grand Prix van Oostenrijk nog één race - in Singapore - de andere acht waren allemaal een prooi voor Verstappen. “Ik denk waarschijnlijk van wel”, antwoordt Perez op de vraag of de Red Bull gedurende het seizoen meer in de richting van Verstappen is ontwikkeld. “Er zijn momenten waarop sommige upgrades meer of minder voordelig zijn en van invloed zijn op de besturing. We hebben dat al bij veel andere coureurs gezien en ik denk dat de manier waarop we de wagen hebben ontwikkeld meer in de richting van Max was. Maar als team hebben we dat goed begrepen en ik hoop echt dat we deze dingen in de toekomst samen kunnen voorkomen.”

"Max staat heel sterk in het team"

Perez benadrukt dat hij veel dingen uit het F1-seizoen 2022 kan meenemen naar komende jaren, ondanks dat hij uiteindelijk een grote achterstand op Verstappen heeft opgelopen. “De les van dit jaar is dat we als team een geweldig seizoen hebben gehad. Ikzelf moet me nog een beetje verbeteren, vooral qua racesnelheid. Vorig jaar was het denk ik meer de kwalificatie. Met deze wagens kan je veel dichter op elkaar rijden, dus ik denk dat we ons racetempo moeten verhogen. De relatie met het team en de auto is in de laatste races verbeterd, dus ik denk dat we op de goede weg zijn”, vertelt de viervoudig Grand Prix-winnaar.

Wel weet Perez dat het niet makkelijk is om Verstappen als teamgenoot te hebben. “Het is een enorme uitdaging om zijn teamgenoot te zijn”, zegt de Mexicaan daarover. “Max rijdt vanaf de eerste vrije training het hele weekend op een ontzettend hoog niveau. We moeten dus nog wat bijleren, hem proberen te verslaan en de dingen doen die hij ook doet. Dat is echter absoluut geen gemakkelijke opgave. Ik denk niet dat er iemand is die hem meteen kan verslaan. Hij staat heel sterk in het team en is hier al een tijdje. Wel denk ik dat ik elk jaar iets dichter bij hem in de buurt kom. Dus ik ga het volgend jaar weer proberen en dan zien we wel wat er gebeurt.”

Sergio Perez eindigde voor eigen publiek op het podium in Mexico, met winnaar Max Verstappen en Lewis Hamilton Foto: Carl Bingham / Motorsport Images