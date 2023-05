Perez blij met sprintzege: “Maar morgen wacht een nieuwe uitdaging”

Bij de start van de sprintrace moest de Mexicaan nog toezien hoe Charles Leclerc vanaf de pole-position zonder veel moeite aan de leiding bleef, waarna de Monegask de openingsfase van de wedstrijd dicteerde. Nadat het veld na een vroege safety car weer was losgelaten, voerde Perez de druk bij Leclerc op om de Ferrari op het lange rechte stuk met hulp van DRS in te rekenen. Eenmaal aan kop reed hij gecontroleerd naar de overwinning.

“Deze zege geeft me veel voldoening”, laat Perez na afloop in de persconferentie weten. “Niet alleen om het feit dat ik gewonnen heb, maar ook omdat de huidige opzet van het weekend veel druk legt op de coureurs, engineers en monteurs en we tot zover zonder kleerscheuren door alles heen zijn gekomen. Een fout die je veel punten kan kosten, is zo gemaakt.”

“Het was belangrijk om Leclerc al vroeg voorbij te gaan, zodat we vanaf dat moment onze eigen race konden rijden”, vervolgt de coureur uit Guadalajara, die toesloeg in de achtste ronde van de sprintrace. “Charles had aanvankelijk een sterk tempo te pakken, waardoor het zaak was om bij hem in de buurt te blijven. Doordat de DRS-zone dit jaar flink korter is, moest ik binnen een paar tienden van hem zien te komen om mijn actie te kunnen maken. Daarna zat hij nog even in mijn DRS, waardoor ik moest verdedigen, maar vervolgens kon ik langzaam maar zeker bij hem wegrijden.”

Zondag een nieuwe uitdaging

Perez erkent dat er nog meer snelheid in de auto zat, maar voegt toe dat de banden de limiterende factor waren in deze race. “Ik was sneller dan wat ik liet zien”, zegt hij. “Maar als je honderd procent van je snelheid gaat gebruiken, dan zullen de banden waarschijnlijk een probleem worden. Ik reed dus vooral naar het maximum van wat de banden konden hebben. Het was zaak om op de banden te letten en ervoor te zorgen dat ze tot het einde toe goed bleven.”

De zege zegt volgens hem weinig over wat de race van zondag zal brengen. “We zullen vanavond alles nog eens goed moeten bekijken, maar we krijgen morgen te maken met hele andere omstandigheden. Alleen voor de start al ziet het plaatje er anders uit [vanwege de banden]. Het wordt een nieuwe dag en een nieuwe uitdaging”, besluit hij.