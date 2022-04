Na een mooie inhaalrace in de zaterdagse sprintrace mocht Sergio Perez de Grand Prix van Emilia-Romagna aanvangen vanaf de derde startpositie, achter polesitter Max Verstappen en WK-leider Charles Leclerc. Bij de start nam hij de Ferrari-coureur al te grazen en kwam hij achter teamgenoot Verstappen op de tweede positie te liggen. Die positie zou hij tot en met het einde van de race vasthouden, maar makkelijk was het niet voor de coureur van Red Bull Racing. Perez stond de eerste vijftig ronden van de race vrijwel altijd onder enige druk van Leclerc en die druk viel pas weg toen de F1-75 te hard over de kerbstones stuiterde in de Variante Alta, waarbij hij schade opliep en een extra pitstop moest maken.

Daarna was het voor Perez een kwestie van uitrijden, maar een groot deel van de race was het hard werken voor de Mexicaan. "Het gevecht was echt intens tot ongeveer halverwege de race. We waren aan het vechten, maar vervolgens kregen we het allemaal onder controle. Daarna gingen ze op ons jagen met de stop en daarna was het opnieuw een gevecht om de banden op te warmen", vertelde Perez na afloop van de race. Binnen Red Bull heeft het behaalde resultaat voor de nodige lachende gezichten gezorgd, tot vreugde van de coureur uit Guadalajara. "Het belangrijkste van vandaag is denk ik dat we geen fouten hebben gemaakt, want in deze omstandigheden was het zo lastig. Om in deze condities een dubbelzege te pakken is denk ik een geweldig resultaat voor het team. We hebben zoveel pech gehad en de start is zo lastig voor ons geweest, dus ik ben heel blij om te zien dat iedereen in mijn team vandaag een lach op het gezicht heeft."

Perez maakt in 2022 tot dusver een goede indruk en staat na het resultaat in Imola keurig op de derde plek in het kampioenschap, achter Leclerc en Verstappen. De RB18 lijkt hem goed te liggen, waardoor het verschil met zijn teamgenoot ogenschijnlijk kleiner is dan vorig jaar het geval was. De eerste overwinning van het jaar lijkt dus dichterbij te komen. "Dat is wel de doelstelling. Maar vandaag is een geweldige dag voor het team, nu moeten we gewoon blijven werken", blijft Perez nuchter. "Ik denk dat er nog een paar dingen zijn die we beter moeten maken om dichter bij de overwinning te komen, maar ik ben heel blij dat Max die vandaag gepakt heeft."