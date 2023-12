Perez bezorgd om volle F1-kalender: "Zitten op de limiet"

De Formule 1-kalender is de afgelopen jaren flink uitgebreid en in 2024 moet het dan toch echt gaan gebeuren dat er 24 races in één seizoen afgewerkt worden. Het heeft bij meerdere teams en coureurs al tot de nodige zorgen geleid, met name over de duurzaamheid hiervan wat betreft het personeel. Zo uitte Mercedes-coureur George Russell onlangs al zijn zorgen omdat er zo veel zieken waren in Abu Dhabi en sluit nu Sergio Perez zich aan bij die zorgen. "Het reizen heeft absoluut meer gevergd dan voorgaande jaren", stelt de Red Bull-coureur. "Het laatste deel van dit seizoen was superintens, we reisden heen en weer. De hoeveelheid races zit zeker op de limiet. Niet alleen voor de coureurs, maar ook voor alle monteurs."

De Formule 1 werkt al aan een duurzamere kalender door meer races per continent in te delen. De kalender van 2024 kent nog enkele twistpunten, waaronder de verplaatsing van het circus van Monaco naar Canada om weer naar Spanje te gaan terwijl het seizoen wordt afgesloten met de triple-header van Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. "Het schema moet echt efficiënter worden en we moeten meer rekening zien te houden met iedereen over de hele wereld", vindt Perez dan ook. "Ik maak me vooral zorgen om mijn monteurs."

Formule 1-baas Stefano Domenicali heeft regelmatig aangegeven dat er genoeg interesse is van locaties om een Grand Prix te organiseren, dat er wel dertig races op de kalender zouden kunnen staan. Dat gaat logistiek niet lukken en voorlopig wordt 24 races als de limiet gezien, maar volgens Perez moet de Formule 1 vooral letten op de meerwaarde van een race. "We moeten ervoor zorgen dat we blijven leveren en niet dat we veel races doen puur om ze maar te doen", benadrukt de Mexicaan. "De kwaliteit is nog steeds belangrijk en we moeten deze opwaartse trend blijven volgen."

Net als Russell merkte Perez aan het einde van het seizoen dat personeel uitgeput of ziek was door de lange kalender. Hij is daarom van plan om dit onderwerp aan te stippen voor de toekomst. "Het is nu waarschijnlijk aan de late kant voor volgend jaar [om veranderingen door te voeren] maar het jaar erop moeten we het echt proberen te maximaliseren. Ik herinner me nog dat ik mensen zo uitgeput zag in de laatste race, dat is iets wat we heel serieus moeten nemen omdat het belangrijk is voor de sport dat coureurs een lange carrière kunnen hebben, maar we willen ook dat de monteurs van een heel lange carrière kunnen genieten. Dat is iets wat we moeten overwegen."