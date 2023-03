Sergio Perez en Max Verstappen lagen er in de slotfase van de Grand Prix van Saudi-Arabië goed voor. De twee Red Bulls waren ruim sneller dan de concurrentie, waardoor de strijd om de zege enkel tussen hen ging. Tot een echte strijd kwam het niet doordat Verstappen op de boordradio problemen meldde met de aandrijfas, aangezien er 'gekke' geluiden klonken op hoge snelheid. Niet veel later meldde Perez problemen met zijn rempedaal, maar beide coureurs kregen van de pitmuur te horen dat er geen reden tot zorg was.

Verstappen hoopte alsnog zijn teamgenoot te kunnen verslaan, maar de twee Red Bull-coureurs wisten elkaars tempo te matchen. Op de boordradio kregen Perez en Verstappen te horen dat zij een bepaalde rondetijd moesten hanteren als streefdoel, waar zij beide in slaagden. Dat was echter nog steeds een hoog tempo, waarop Perez op de boordradio riep dat ze 'zonder enige reden aan het pushen' waren. "Dit hebben we niet nodig", stelde hij.

Na afloop van de race zegt Perez tegen onder meer Motorsport.com dat hij het goed vond dat het team hem en Verstappen vrij liet om tegen elkaar te racen, maar hij hield in deze strijd wel de betrouwbaarheidsproblemen in zijn achterhoofd. "Zij hadden natuurlijk meer informatie tot hun beschikking dan wij, het team heeft het fantastisch gedaan door ons te laten racen", looft Perez het besluit van zijn team. "Het voelde voor mij alleen alsof we in de laatste tien ronden een punt hadden bereikt dat we een gelijkwaardig tempo reden en binnen een tiende van elkaar bleven", legt hij uit. "Het gat zou misschien wat meer of minder zijn geweest, maar dat zou niks aan de situatie hebben veranderd."

"Ik dacht vooral aan de auto", voegt Perez toe. "Ik voelde wat vreemde vibraties en ik hield wat er met Max [in de kwalificatie] gebeurde in mijn achterhoofd. Ik weet zeker dat het team daar ook aan dacht. Het was dus een kwestie van het maximaliseren van de score voor beide auto's."

Betrouwbaarheid

Verstappen, die door een probleem met de aandrijfas in de kwalificatie van de vijftiende plek moest komen, spoort Red Bull ondertussen aan om de betrouwbaarheid van de RB19 te controleren. "Het gaat niet alleen om snel zijn, maar ook om betrouwbaar zijn en geen problemen hebben", zei de Nederlander tegen onder meer Motorsport.com. "Het eerste raceweekend verliep al niet helemaal soepel doordat de balans enorm veranderde van de wintertest naar het eerste raceweekend en doordat er wat dingen op de achtergrond speelden."

"Natuurlijk zijn we vandaag goed terug gereden naar de tweede plek en is iedereen in het team blij, maar persoonlijk ben ik niet blij omdat ik hier niet ben om tweede te worden. Zeker niet omdat je hard werkt, ook in de fabriek, om hier goed voorbereid aan te komen en om ervoor te zorgen dat alles spot-on is. Dan moet je alsnog een inhaalrace rijden. Dat vind ik niet erg en wel leuk, maar als je voor het kampioenschap vecht en zeker als het tussen twee auto's lijkt te gaan, dan moet je er in ieder geval voor zorgen dat beide auto's betrouwbaar zijn", aldus Verstappen.