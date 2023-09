Perez behoudt P8 ondanks tijdstraf na F1 Singapore: "Totale ramp"

Dat het een moeizame race zou worden voor Sergio Perez, stond na de kwalificatie al vast. Hij kwam snelheid tekort ten opzichte van Max Verstappen en moest van de dertiende plaats komen. Waar Verstappen in de beginfase snel vooruitgang boekte en naar de achtste plaatst doorstootte, had Perez op P13 de grootste moeite om naar voren te rijden. Hij begon net als Verstappen op de harde band, maar de timing van de safety car kwam hen niet goed uit. Daardoor vielen zij met een pitstop onder groen ver terug: Perez zelfs tot de achttiende plaats. Hij wist zich op de mediums naar voren te knokken en kwam als achtste over de streep.

Een geheel vlekkeloze race was het echter niet. In ronde 1 had hij bij een inhaalactie in bocht 5 contact met Yuki Tsunoda, die dezelfde ronde nog zijn AlphaTauri naast de baan zou parkeren. Later in de race had Perez nog een incident, dit keer met Alexander Albon. Hij moest zich daarvoor bij de stewards melden en die hebben hem daar een tijdstraf van vijf seconden voor gegeven. Dat heeft geen gevolgen voor het resultaat: die achtste plaats blijft van de Red Bull-rijder.

Perez spreekt van een 'krankzinnige' race. "Niks werkte echt voor ons vandaag, helaas", zegt hij tegen onder meer Motorsport.com. Het begon in de eerste ronde al met het incident met Tsunoda. "Ik zat in de dode hoek van Yuki", legt hij uit. "Ik denk dat hij me helaas niet had gezien. Dat maakte het erg lastig voor ons." Perez laat weten dat hij daardoor 'een beetje schade' aan de voorvleugel had, specifiek de endplate. "Mijn race was een totale ramp", luidt het oordeel van Perez. Die achtste plaats levert Perez wel vier punten op. "Het is beter dan niks. Om hier met een aantal punten weg te gaan is niet zo slecht. Maar dit weekend was een complete ramp."

In Japan weer terug naar normaal

Tot overmaat van ramp kreeg Perez na de race dus nog een tijdstraf van vijf seconden voor dat incident met Albon. De Williams-coureur sprak van een 'divebomb' van de Mexicaan. Zelf zag Perez het voorval anders. "Het zou een race-incident moeten zijn", oordeelde hij zelf, voordat de straf bekend was. Naast de aanvaringen met Albon en Tsunoda uitte Perez op de boordradio ook onvrede over de actie van Lewis Hamilton. "Het was duidelijk voor mij dat Lewis gewoon echt laat remde, naast de baan ging en er een voordeel uit haalde." Perez hoopt daarover voor de toekomst meer duidelijkheid over te krijgen.

De timing van de safety car was een pijnlijke voor beide Red Bull-coureurs. Niet alleen was het te vroeg voor hen op de harde band, deze window was ook nog 'precies op tijd' voor de coureurs die op de mediumband waren gestart. "Daar konden we dus niks aan doen", stelt Perez daarom ook vast. Lang hoeft Perez niet terug te denken aan deze race. Volgende week vindt namelijk al de Grand Prix van Japan op Suzuka plaats. Of alles dan weer business as usual zal zijn? "Ja, dat verwacht ik wel. Ik denk dat dit gewoon een one-off was", besluit Perez.

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Singapore