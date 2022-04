Perez baalt van rode vlag in Q3: “Moeilijk momentum vast te houden”

Red Bull Racing maakte in de kwalificatie voor de Australische Grand Prix een sterke indruk, maar toch slaagde het Oostenrijkse team er niet in om de pole-position te veroveren. Die eer moest het team laten aan Ferrari-coureur Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen en Sergio Perez het op drie tienden achterstand moesten doen met de tweede en derde startpositie. Laatstgenoemde was in Q1 achter Verstappen de nummer twee en noteerde in Q2 zelfs de snelste tijd, maar in het beslissende segment moest de Mexicaan Leclerc en zijn teamgenoot dus voor laten gaan.

Met dat resultaat is Perez niet ontevreden, maar toch denkt de polesitter van de GP van Saudi-Arabië dat er meer mogelijk was geweest in de strijd om pole-position. “Het voelde goed. In Q1 en Q2 verliep het goed. Maar met alle rode vlaggen is het altijd heel moeilijk om het momentum vast te houden”, concludeert Perez na afloop van de kwalificatie. Hij wijst ook naar een mogelijk verkeerde bandenstrategie in Q3, waarbij werd ingezet op twee snelle ronden per set banden. “Ik heb een beetje spijt van de richting die we in Q3 hebben ingeslagen met onze bandenstrategie, maar ik denk dat de derde plek een prima uitgangspositie is voor zondag.”

Die derde startpositie van Perez is overigens nog niet helemaal zeker. De stewards hebben een onderzoek ingesteld naar de Red Bull-coureur, die in Q2 niet genoeg vaart geminderd zou hebben tijdens een gele vlag. Zelf verwacht Perez niet dat dit een probleem gaat opleveren. “Ik heb daar gelift, ik ben alleen op het rechte stuk al meer dan een halve seconde van mijn gas af gegaan. Daarmee heb ik zes tienden van een seconde verloren, dus ik denk dat er niets geks gaat gebeuren.”

Mocht die derde startpositie inderdaad blijven staan, dan heeft Perez zondag een mooie uitgangspositie voor de race. Zelf gaat hij met vertrouwen toewerken naar de krachtmeting in Albert Park. “Ik denk dat we voor een zware race staan. Allereerst hoop ik dat we veel Australiërs blij kunnen maken, want zelfs op zaterdag zitten de tribunes vol. Hopelijk kunnen we ze morgen een mooie race voorschotelen.”