Perez baalt van gemiste kans: “Bottas heeft onze race verpest”

Op het natte asfalt van de Hungaroring kwam Perez goed van zijn plek, maar in de eerste bocht werd de Mexicaan een van de slachtoffers van een fout van Valtteri Bottas. De Fin ging te laat in de ankers voor de eerste bocht, knalde bovenop de McLaren van Lando Norris om vervolgens ook de Red Bull van Perez te torpederen.

In tegenstelling tot teamgenoot Max Verstappen – die door de onfortuinlijke Norris was geraakt – bleek de schade aan de RB16B van Perez te groot om nog zijn weg te vervolgen, waardoor de Mexicaan voor de tweede race op rij met lege handen achterbleef.

“Er was niets wat ik kon doen”, concludeerde een teleurgestelde Perez onder andere tegenover Motorsport.com. “Dit is enorm jammer voor het team. Ik lag derde en het had een enorme dag kunnen worden voor het team, maar toen veranderde het allemaal. Het is echt jammer. Ik denk dat we in die omstandigheden echt een goede kans maakten.”

Voor de camera van Ziggo Sport had Perez geen goed woord over voor Bottas, die met zijn actie de race van zichzelf, Perez en Norris vroegtijdig beëindigde: “Helaas maakte Bottas een enorme fout waarmee hij onze race verpestte. Ik weet niet wat ik er verder over moet zeggen, het was opeens allemaal voorbij.” Perez vreest dat de schade aan zijn Red Bull zich niet alleen beperkt tot het bodywork: “De motor is beschadigd. Hij ging helemaal in de radiator.”