Perez baalt van timing safety car in F1 Canada: "Enorm benadeeld"

Voorafgaand aan de race kreeg Sergio Perez een duidelijke opdracht van Red Bull-teambaas Christian Horner mee: zoveel mogelijk posities winnen. Horner zou immers 'teleurgesteld' zijn als Perez 'niet veel hoger' zou eindigen dan de twaalfde plek waar hij van zou vertrekken. Hij begon op de harde band en maakte in ronde 37 zijn pitstop om op de mediums door te gaan. Hij besloot vervolgens in de slotfase op de zachte band voor de snelste ronde te gaan, aangezien hij toen toch te ver achter de Ferrari's lag. Hij sloot zodoende de race in Montreal op de zesde plaats af.

"Ik heb het gevoel dat er wel een beetje meer in had gezeten, maar we hadden gewoon de snelheid niet", legt Perez uit. "We worstelden. De safety car kwam ook op het verkeerde moment voor ons, we werden er enorm door benadeeld. Dus ja, het zit ons momenteel niet mee, maar ja, het is zoals het is op dit moment."

Perez geeft aan dat hij met name het gevoel onder het remmen miste, waardoor hij uiteindelijk het tempo van teamgenoot Verstappen niet kon matchen. "De wegligging was niet geweldig, onder het remmen was het grootste probleem. Dat is iets wat we te boven moeten komen en we moeten ervoor zorgen dat we uitzoeken wat er gebeurt om vervolgens sterk terug te slaan." Een verklaring voor die problemen onder het remmen heeft de Mexicaan niet. "We probeerden iets met de banden en de afstelling, dingen die we moeten zien te begrijpen."

Vorm herpakken

In de hoop de race met een eenstopper uit te rijden en op die manier posities te winnen begon Perez op de harde band. De safety car in ronde 13 van de 70 kwam daarom te vroeg voor de Red Bull-coureur om binnen te komen. Hij maakte in ronde 37 zijn pitstop en ging naar de mediums. Twee ronden voor het einde stapte Perez over op de zachte band om voor de snelste raceronde te gaan, waar hij in slaagde. Zodoende pakte hij niet acht, maar negen punten. "Het was niet al te slecht", zegt Perez over die oorspronkelijke eenstopper. "We werden enorm benadeeld door de safety car. Gezien de baanpositie was het logisch om toen een pitstop te maken", doelt hij op de laatste stop voor de snelste ronde.

Perez heeft de afgelopen drie races slechts 21 punten gepakt terwijl Verstappen er 76 pakte. De achterstand bedraagt nu 69 punten terwijl Fernando Alonso en Lewis Hamilton Perez nu juist naderen. De Red Bull-coureur is van plan om hard samen te werken met het team om ervoor te zorgen 'dat we uitzoeken wat er op dit moment gebeurt'. "Het is wat het is", blikt Perez terug op de afgelopen races. "Je moet mentaal sterk zijn. Ik ben sterk en ik weet dat ik deze moeilijke periode van eigenlijk twee races te boven zal komen. In Monaco maakte ik een fout, het was een slecht weekend. Maar zonder [die fout] hadden we de snelheid gehad. Het zou meer zorgwekkend zijn als we niet de snelheid zouden hebben."

Volgende week keert de Formule 1 terug op de Red Bull Ring, waar het team dankzij Verstappen de afgelopen jaren succesvol is geweest. Perez kijkt uit naar dat weekend, ook omdat dan de tweede sprintrace van het seizoen plaatsvindt. "Ik hoop dat we dan in staat zijn om onze vorm terug te vinden."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Canada