Op het Miami International Autodrome mondde de kwalificatie uit in een directe strijd tussen Red Bull Racing en Ferrari. Uiteindelijk bleek de eerste run van Q3 van cruciaal belang en juist in die ronde was Max Verstappen de snelste terwijl teamgenoot Sergio Pérez twee tienden liet liggen. Daar baalt de Mexicaanse coureur goed van na de kwalificatie, al weet hij ook dat de snelheid er in zit in de RB20. "Het zat heel dicht bij elkaar", blikt Pérez terug op het kwalificatieduel. "Een tiende of twee had me de pole opgeleverd, dus het zat heel dicht bij elkaar. Helaas kreeg ik mijn eerste run van Q3 niet voor elkaar. We verloren daar iets en de baan werd ook wat langzamer in die laatste run. Ik heb dus niet mijn potentie gemaximaliseerd vandaag. Maar het was voor iedereen hetzelfde. Het gripniveau zit zo op het randje dat er van alles had kunnen gebeuren vandaag."

Het bleek op het semi-stratencircuit van Miami, waar amper geracet wordt, heel lastig voor de coureurs om de banden in het juiste window te krijgen. Ook Pérez zat na de kwalificatie nog met vraagtekens over de banden. "Er gebeurt zo veel met de banden, maar uiteindelijk hebben we het gewoon niet gemaximaliseerd", legt hij uit. "Maar als het allemaal zo dicht bij elkaar zit... Helaas zat ik aan de verkeerde kant van die tiende [van een seconde]. Een paar honderdsten en onze kwalificatie had er heel anders uitgezien. Dus ja, ik ben teleurgesteld met die vierde plaats. Maar ik ben aan de andere kant blij dat we een heel sterk tempo hebben."