Na het debacle in de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco had Sergio Pérez goede hoop dat het twee weken later in Canada beter zou gaan. Het werd echter opnieuw een enorme teleurstelling. De Mexicaan kwam opnieuw niet verder dan het eerste gedeelte en moet zo de race zondagavond vanaf een zestiende stek beginnen. Na afloop van de sessie spreekt hij dan ook over een frustrerende sessie. "Alles was gereset, behalve het weer. We kregen het niet aan de praat, vooral de achteras niet", legt een balende coureur uit. "Het was voor veel auto's een hele gekke sessie."

Het is een volgende klap voor de rijder, die net zijn contract bij Red Bull Racing met twee jaar heeft verlengd. De problemen met de achterkant van de auto speelden het hele weekend al, maar het lukte volgens Pérez niet om die tijdig op te lossen. "We moeten nog zien te vinden wat de oorzaak is", aldus een eerlijke coureur. "De baan was erg 'groen', dan wordt alles gereset. Ik had veel moeite met het op temperatuur krijgen van de [achter]banden. Dat was volgens mij het grootste probleem."

De Grand Prix begint Pérez vanuit de achterhoede, maar dat betekent niet dat hij kansloos denkt te zijn voor punten. "We moeten wat dingen begrijpen, dan zullen we punten kunnen pakken. Dat zou een goed resultaat zijn gezien van waar we vertrekken", aldus Pérez, die volop inhaalkansen ziet. "Ik geloof dat we door het veld heen kunnen."

Blik op toekomst gericht

Het is zoals gezegd het tweede achtereenvolgende weekend waarin Pérez teleurstelt. Toch betekent het hem volgens niet dat de neerwaartse spiraal is ingezet. "Het seizoen is nog lang. Het enige wat telt, is waar we na Abu Dhabi staan. Er komen heel verschillende circuits aan", verklaart de meervoudig racewinnaar. "Maar zoals ik al zei, we hebben fundamentele problemen. Die moeten we zien op te lossen, daarna kunnen we er weer bovenop komen."

