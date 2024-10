Pérez baalt van 'niet zo geweldige' vrijdag in Mexico

"Het voelt niet zo geweldig", trapt Sergio Pérez zijn terugblik op de vrijdagse actie in thuisland Mexico af. In de eerste vrije training kwam hij niet verder dan de tiende tijd, op een seconde van snelste man George Russell. In de tweede vrije training klom hij een positie, al was die training wat minder representatief omdat deze volledig in het teken van de Pirelli-test voor de 2025-banden stond. Volgens Pérez kampt Red Bull op het Autódromo Hermanos Rodríguez met 'enkele problemen' met de wegligging van de RB20. "We hebben nog wat werk te verrichten in de langzame bochten", oordeelt hij. "We lijken ver van de top verwijderd te zijn, dus we hebben nog wel wat huiswerk."

In Mexico kan Pérez rekenen op steun van tienduizenden Mexicaanse fans, iets waarvan Red Bull hoopt dat het hem een boost geeft na een reeks wisselvallige prestaties. De coureur zelf genoot ook al van die energie op de openingsdag, maar had wel op betere resultaten gehoopt om wat terug te doen voor de fans. "Ik had gehoopt dat we iets competitiever zouden zijn", zegt Pérez daarover. "Maar dat is helaas niet het geval. Maar je weet het maar nooit. De baan verandert en dan kan er van alles gebeuren", aldus de teamgenoot van Max Verstappen.

Waar Pérez een vrij probleemloze vrijdag kende, had Verstappen het een stuk lastiger. Zijn RB20 kampte met motorproblemen aan het einde van de eerste vrije training en die keerden in de tweede vrije training weer terug. Verstappen sprak daarom ook van een 'dag om te vergeten' en bood dit Red Bull maar weinig nuttige informatie. "Wat betreft de motor zijn we nog aan het checken en weet ik niet precies wat het probleem is", zei de Nederlander na afloop. "Maar voor mij is dit een min of meer nutteloze dag geweest. Ik heb maar iets van vier of vijf ronden gereden en op basis daarvan kun je natuurlijk niet veel analyseren."