In de voorlaatste ronde van de Grand Prix van Azerbeidzjan zag Sergio Pérez een kans om Charles Leclerc in te halen voor de tweede plek. Leclerc verdedigde die positie, waardoor teamgenoot Carlos Sainz ineens kon aansluiten en naar P3 ging. Maar in bocht 2 ging Sainz wijd, waardoor hij Pérez weer langszij kreeg op het rechte stuk naar bocht 3. Al kort na bocht 2 ging het fout tussen de twee, want er was contact en beide coureurs belandden in de betonnen muur. "Is hij gek of zo?", foeterde Pérez over de boordradio. "Wat gebeurde er? Ik snap het niet", klonk Sainz iets kalmer. Het resulteerde in een virtuele safety car-fase waarmee de race ten einde kwam terwijl de medical car zich op de baan meldde vanwege de stevige impact van de crash.

Vlak na de crash geeft Sainz aan dat hij in orde was na de stevige impact. "Helaas raakte ik frontaal de betonnen muur", blikt hij terug. "Maar ik naderde Charles en Checo heel snel. Ik had goed op mijn banden gelet en haalde Checo in toen hij in duel was met Charles. We kwamen uit bocht twee en ik volgde de gewone racelijn en deed niks geks", legt hij het van zijn kant uit. "Om een of andere reden, die ik nog steeds niet begrijp, kwamen we met elkaar in aanraking. Hij had genoeg ruimte aan de linkerkant en ik maakte geen gekke beweging. Maar dat hoort soms bij het racen: 48 ronden gebeurt er niks en dan gebeuren in de laatste twee of drie ronden dit soort dingen."

De impact was stevig, al kan Sainz nog niet delen hoeveel G's het precies was. Wel geeft Sainz aan dat hij met Pérez heeft gesproken na de crash, al hadden beide coureurs de beelden toen nog niet teruggezien. "Nu zullen we het wel bij de stewards zien", aldus Sainz, die ook weet dat de stewards zich over het incident zullen buigen. Beide coureurs moeten uitleg geven over het incident. Sainz weet wel al wat hij als uitleg zal geven. "Dat ik mijn normale lijn pakte en dat we dit elke ronde doen op dit circuit. Op de exit van bocht 2 glijden we altijd wat meer naar links, maar zonder rare manoeuvres. Charles, die voor mij reed, ging ook naar links. Ik volg hem gewoon in de slipstream. Ik weet het niet, maar ik denk dat Checo besloot om geen ruimte te geven - maar dat is nog te vroeg om te oordelen."

Uitgerekend Sainz

Pérez is van zijn kant juist 'supergefrustreerd' dat de race van beide coureurs op deze manier ten einde kwam. "Het is een ramp", vat hij het kort samen. "En het is gewoon jammer, want op de exit van bocht twee zat er een meter tussen beide auto's. En binnen een meter of twee hadden we al contact." Pérez stelt dat hij wel begrijpt wat Sainz probeerde te doen. "Carlos probeerde Charles te volgen voor slipstream, maar ik zat daar. Het gebeurde allemaal heel snel, aangezien hij meer snelheid had en de manier waarop hij bewoog, zorgde ervoor dat hij snel mijn rechter voorband raakte."

Pérez bevestigt dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met Sainz. "Ik had op dat moment het gevoel dat hij niet besefte dat ik daar zat. Wat mij het meest teleurstelt, is dat er een meter tussen de auto's zat toen we uit bocht 2 kwamen en dat we binnen twee meter alsnog contact maakten." Ook baalt hij ervan dat het incident juist uitgerekend met Sainz was. "Het is jammer, want Carlos is absoluut wel de laatste met wie ik een incident wil hebben", legt hij uit. "Het is gewoon jammer dat we onze weekenden verpest hebben."

Video: De crash tussen Sergio Pérez en Carlos Sainz