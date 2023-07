Het had al zo goed als de hele dag geregend in de Ardennen, maar na een kort uitstel van tien minuten ging de kwalificatie voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps van start op een natte baan. In Q2 was er al een drogere lijn te spotten en stapten de coureurs over op de slicks. In Q3 was het een kwestie van lang doorrijden, aangezien de baan steeds beter werd. In de laatste ronde noteerde Sergio Perez een rondetijd van 1.47.045, waarmee hij binnen een tiende van Charles Leclerc eindigde. Teamgenoot Max Verstappen was met 1.46.168 oppermachtig, maar zal zondag van de zesde plaats moeten starten vanwege een gridstraf van vijf plaatsen na een versnellingsbakwissel.

Na de kwalificatie gaf Perez toe dat het 'een beetje jammer' was dat hij Leclerc niet wist af te troeven. "Maar onder deze omstandigheden was het goed dat we een goede sessie hadden", aldus de Red Bull-coureur, die zondag van plaats twee aan de 44 ronden tellende race begint. "Het was tricky", vat Perez bij Sky Sports de kwalificatie kort samen. "We hadden verwacht dat het veel droger zou zijn dan uiteindelijk het geval was. Maar dat was niet het geval. Het nam heel Q1 in beslag om op te drogen. Daarna was het een kwestie van op de baan blijven. Zelfs in Q2 en Q3 was het nog tricky in bochten 8 en 9. Maar het pakte voor ons goed uit. We staan er voor zondag goed voor."

De derde plaats is het beste kwalificatieresultaat van Perez sinds de Grand Prix van Miami, waar hij de pole-position veroverde. "Het is altijd goed om erbij te staan", stelt de Mexicaan. "Een goede positie voor de kwalificatie en de race, maar het enige dat telt, is wat we op zondag doen. Het is mijn hoofddoel om zondag zo hoog mogelijk te eindigen."

Voordat het zover is, wacht de Formule 1-coureurs zaterdag opnieuw een kwalificatie. Deze sprint shootout bepaalt de startvolgorde van de sprintrace die later op de zaterdag verreden wordt. Daar staan acht punten te wachten voor de winnaar en één punt voor de nummer acht. Ook voor de zaterdag wordt wisselvallig weer voorspeld. "Het wordt wat dat betreft opnieuw een interessante dag, dus ik kijk ernaar uit", besluit Perez.

Video: Samenvatting kwalificatie Grand Prix van België