Eerder deze week werd bekend dat Aston Martin vanaf 2026 met een Honda-motor actief zal zijn in de Formule 1. Daarmee keert de Japanse fabrikant over drie jaar officieel terug in de Formule 1, nadat het merk eind 2021 formeel afscheid had genomen van de koningsklasse van de autosport. Red Bull rijdt momenteel nog met een krachtbron die door Honda wordt aangeleverd, al gaat het op papier om een Red Bull Powertrain (RBPT).

“Ik vond het echt een voorrecht om met Honda samen te werken”, laat Sergio Perez in Monaco op een vraag van Motorsport.com weten over hoe hij de samenwerking met Honda bij Red Bull heeft ervaren. “Wat heel indrukwekkend was, was dat elke keer als je ze om iets vroeg, ze daar meteen mee aan de slag gingen en er gelijk veranderingen werden doorgevoerd. Ze luisterden heel nauwkeurig naar de feedback die wij als coureurs gaven, zoals over hoe de motor in verschillende versnellingen verder kan worden geperfectioneerd. Dat soort zaken vond ik erg imposant.”

Volgens de Mexicaan zal Aston Martin met de steun van Honda dan ook een geduchte tegenstander vormen. “Aston Martin is een topteam dat straks ondersteund wordt door een topfabrikant”, aldus de coureur uit Guadalajara, die zelf zeven seizoenen voor het team uit Silverstone actief is geweest, toen de renstal nog als Force India en Racing Point op de grid stond. “Ik denk dat ze in 2026 een van de krachtigste combinaties in de Formule 1 zullen vormen.”

Ford nog een vraagteken

Red Bull werkt vanaf 2026, als er een nieuw motorreglement in werking treedt, samen met Ford. De motoren zullen nog steeds door het team zelf gebouwd worden in een nieuwe fabriek in Milton Keynes, zoals besloten werd na het besluit van Honda om uit de Formule 1 te stappen, maar krijgen straks de naam Red Bull-Ford mee. De deal met het Amerikaanse concern gaat echter verder dan alleen een logo op de power unit en de auto. De fabrikant gaat ook een technische bijdrage leveren, waarbij het vooral zal gaan om de elektrische componenten van de motor.

Op de vraag hoe groot het verlies voor Red Bull is dat er straks definitief afscheid wordt genomen van Honda, laat Perez weten: “We kijken er natuurlijk erg naar uit om met Ford te gaan werken. Maar we weten nog niet precies wat we van ze kunnen verwachten. Ik heb nog niet eerder met ze gewerkt. Dat zal dus een nieuwe uitdaging worden. Maar van wat ik tot dusver van Honda heb gezien, was ik absoluut erg onder de indruk van hun tomeloze inzet en hoe enorm gedetailleerd ze te werk gingen, nadat je als coureur iets van ze had gevraagd.”