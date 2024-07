Het was de verwachting dat Carlos Sainz, de hoofdrolspeler in het silly season voor het Formule 1-seizoen 2025, rond de Grand Prix van Spanje een beslissing zou nemen. De Spanjaard, die bij Ferrari plaats moet maken voor Lewis Hamilton, had op dat moment de keuze tussen Williams en Audi/Sauber. Sainz zette aanvankelijk zijn zinnen op een stoeltje bij Red Bull of Mercedes, maar bij eerstgenoemd team verlengde onlangs Sergio Pérez zijn contract en laatstgenoemde formatie leek te gaan voor Andrea Kimi Antonelli omdat het Max Verstappen niet lijkt te kunnen krijgen. Daardoor bleven Williams en Audi/Sauber over voor Sainz.

Twee weken later, rond de Grand Prix van Groot-Brittannië, ziet de wereld er echter heel anders uit voor Sainz. Alpine heeft Flavio Briatore binnengehaald als adviseur en hij probeert Sainz naar het Franse team te halen als nieuwe teamgenoot voor Pierre Gasly. Wat Alpine wellicht interessant maakt, is de overweging van het team om per 2026 verder te gaan als klantenteam, mogelijk met een Mercedes-krachtbron. De Formule 1 introduceert dat seizoen een nieuwe motor en chassis.

Door de benadering van Alpine wilde Sainz meer bedenktijd. Maar mogelijk wordt het nog interessanter voor de 29-jarige coureur uit Madrid, omdat er wellicht tóch mogelijkheden bij Red Bull en Mercedes zijn. Pérez is dus weliswaar in het bezit van een nieuw contract, maar deze bevat prestatieclausules. Aangezien de Mexicaan de laatste races teleurstellend presteert - zaterdag werd hij in de kwalificatie op Silverstone nog uitgeschakeld in Q1 na van de baan te zijn gespind - is zijn toekomst bij Red Bull verre van zeker.

Mazzeltje voor Pérez kan zijn dat Red Bull niet echt een alternatief voor hem heeft. Dat had Daniel Ricciardo kunnen zijn, alleen heeft hij zelf bij AlphaTauri alle moeite ten opzichte van Yuki Tsunoda. Wat betreft Tsunoda: ondanks zijn goede prestaties is Red Bull nog steeds niet overtuigd of hij de druk van het rijden bij een topteam aankan. Motorsport.com kon zaterdag al melden dat reservecoureur Liam Lawson komende week mag testen met een Red Bull RB20 tijdens een zogeheten filmdag, waarop maximaal 200 kilometer gereden mag worden en speciale demobanden van Pirelli gebruikt moeten worden. Officieel is zo’n filmdag voor marketingdoeleinden, maar het mag duidelijk zijn dat Red Bull de dag vooral zal gebruiken om Lawson te beoordelen als alternatief voor Pérez.

Mocht Lawson Red Bull niet kunnen overtuigen, dan zou ook Sainz een optie kunnen zijn voor het team uit Milton Keynes. Wellicht dat Red Bull dan wel concurrentie krijgt van Mercedes. Het merk met de ster droomt van Verstappen, al was Antonelli lange tijd de voornaamste kanshebber om Hamilton op te volgen. De Italiaan beleeft echter een mager eerste seizoen in de Formule 2, al won hij zaterdag wel de sprintrace op Silverstone.

Ook Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet dat Antonelli over het algemeen nog niet kan overtuigen in de Formule 2. Daardoor staat de Mercedes-deur weer op een kier voor Sainz, nadat hij eerder dit jaar nog was afgewezen door de formatie uit Brackley. “Het is zoals zijn vader ook zegt: een kampioen moet kunnen presteren en komen bovendrijven als deze in het diepe wordt gegooid”, zei Wolff dit weekend op Silverstone over Antonelli, voordat hij de F2-sprintrace had gewonnen. Wolff: “De coureursmarkt is op dit moment behoorlijk dynamisch en interessant. Sommige coureurs en sommige teams hebben meerdere opties. Het is interessant. En het is zoals Bernie Ecclestone zei: 'vorige week had ik een mening, deze week heb ik een andere’.”

Daardoor zit Sainz dus weer in dezelfde positie als vijf maanden geleden, toen bekend werd dat hij na dit seizoen bij Ferrari moet vertrekken voor Hamilton. Toen zette de drievoudig Grand Prix-winnaar zijn zinnen direct op een topzitje, maar in de afgelopen maanden leken zijn kansen bij Red Bull en Mercedes te zijn verdampt en leek hij vervolgens te moeten kiezen tussen Audi/Sauber en Williams. Maar inmiddels lijkt letterlijk de helft van alle teams een optie voor hem te zijn.

“Het is altijd ingewikkeld geweest”, zegt hoofdrolspeler Sainz er zelf over. “Het is nooit eenvoudig geweest. Het is nooit zo simpel geweest als jullie opschrijven in de media. Dat is waarom ik nooit een beslissing heb genomen, aangezien het nooit eenvoudig, rechtdoorzee en duidelijk is geweest om de knoop door te hakken. Dus zolang het niet eenvoudig is, blijf ik altijd wachten.”

Het silly season voor 2025 ging al begin 2024 van start, maar het einde is nog lang niet in zicht...