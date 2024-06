Eerder deze week werd bekend dat Sergio Pérez na dit jaar nog twee seizoenen doorgaat bij Red Bull Racing. Had het team uit Milton Keynes echter een andere beslissing genomen, dan had de Mexicaan nog verschillende ijzers in het vuur. "Je praat altijd met verschillende teams”, vertelt Pérez tijdens de officiële persconferentie voor de Grand Prix van Canada. “Er waren een paar opties, maar mijn plan A, B en C was om bij Red Bull te blijven. Ik wil hier heel graag mijn carrière afmaken. Ik ben erg gelukkig bij dit team en Red Bull heeft mij zoveel gegeven. Ik zal tot en met mijn laatste ronde alles voor dit team geven.”

De 34-jarige coureur uit Guadalajara is blij dat de onderhandelingen achter de rug zijn. “Onderhandelen over een nieuw contract is altijd een heel proces”, zegt hij. “Het is niet altijd leuk om dat tussen de races door te moeten doen, terwijl het al zo druk is. Het is voor zowel mijzelf als het team dan ook erg fijn dat deze afleiding uit de weg is en we volledig op de performance kunnen focussen. Voor het team is dat ook het beste.” Volgens Pérez verliepen de gesprekken uiteindelijk vrij soepel. “De onderhandelingen waren erg rechttoe rechtaan. Ik maak nu ook al een paar jaar deel uit van het team. Dat maakt het ook makkelijker om tot overeenstemming te komen.”

Laatste F1-contract?

De tweejarige deal betekent dat Pérez in elk geval tot zijn 36ste in de Formule 1 rijdt. Of dit gezien zijn leeftijd zijn laatste contract in de koningsklasse van de autosport zal zijn? “Kijk naar Fernando, ik heb nog een lange weg te gaan!”, grapt de zesvoudig Grand Prix-winnaar. “Ik heb niet het idee dat ik mijn laatste contract heb getekend. Ik geloof dat je zoiets dan wel voelt. Twee jaar in de Formule 1 is natuurlijk een heel lange tijd. Ik ben op dit moment nog helemaal niet bezig met wat er daarna gebeurt. Maar waar ik wel redelijk zeker van ben, is dat ik mijn carrière bij Red Bull wil afronden.”