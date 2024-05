Na het verpesten van zijn start moet Red Bull-coureur Sergio Pérez keihard knokken voor een plekje in de top-vijf. De Mexicaan heeft het lastig op de straten van Miami en heeft Lando Norris in zijn kielzog. Laatstgenoemde probeert zijn McLaren er voorbij te krijgen, maar dat is tot nu toe op de baan niet gelukt. Wel is Pérez al naar binnen geweest, terwijl Norris nog even doorrijdt.