Perez ontvangt felicitaties van Albon: "Dit is teamwork"

De 31-jarige Sergio Perez behaalde afgelopen zondag in de Grand Prix van Azerbeidzjan zijn eerste overwinning voor Red Bull en werd daarmee de eerste nieuwe winnaar van het team na Max Verstappen in 2016. De zege hielp Red Bull de voorsprong op Mercedes in het WK voor constructeurs verder uit te bouwen, terwijl Perez zelf opklom naar de derde plaats in het coureurskampioenschap.

De overwinning van Perez kwam enigszins onverwacht na het uitvallen van Max Verstappen. Die was in eerste instantie niet blij met zijn uitvalbeurt, maar tot opluchting van de Nederlander wist ook titelrivaal Lewis Hamilton geen punten te scoren. Na afloop van de race feliciteerde Verstappen zijn teamgenoot uitgebreid. De Mexicaan was daar dankbaar voor. “Ik denk dat we een behoorlijk goed team hebben”, stak Perez van wal. “Wat Max deed was geweldig om te zien. Hij verdiende de overwinning echt, hij deed alles perfect dit weekend. Hij had alleen erg veel pech. Het was echt zijn overwinning.”

Perez kreeg ook een tekstberichtje van zijn voorganger Alex Albon. Die moest afgelopen winter zijn stoeltje bij Red Bull afstaan aan Perez, en vervult nu een rol als test- en reservecoureur bij het team. Perez is vol lof over de Brits-Thaise coureur. “Hij steekt zo veel werk in de simulator met de ingenieurs. Ik weet nog dat toen ik hier kwam, je niet van hem zou verwachten dat hij zo open tegen me zou zijn. Maar hij legde me alle problemen uit die hij had, hoe de auto werkt, en dat was vanaf de eerste dag heel fijn om te horen. Ik waardeer dat echt en ik waardeer het werk dat hij weekend na weekend met het team en in de simulator doet. Dit is teamwork en uiteindelijk zijn we er dankzij ieder individu in dit team.”

Hoewel Red Bull nu beide kampioenschappen leidt, wil Perez nog niet al te veel vooruit lopen op een eventuele titel. “Het is pas race zes. Het maakt niet echt uit waar we nu staan, het gaat erom waar we in Abu Dhabi finishen. Het is nog zo'n lange weg te gaan. Ik zit al jaren in de Formule 1, ik weet dat er nog zoveel kan gebeuren. We moeten gewoon ons hoofd koel houden.”

