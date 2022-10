Sergio Perez had tijdens de kwalificatie vanwege een elektronicaprobleem geen informatie en kon onder andere de rondetijden niet zien. Uiteindelijk bemachtigde hij voor eigen publiek de vierde startplek. Het malheur veroorzaakte ook een DRS-probleem, wat hem in Q1 slechts de zevende tijd opleverde. Dat probleem werd verholpen. In het tweede deel verbeterde Perez zich naar de vijfde tijd en in Q3 klom hij nog een plekje. "Het was één grote puinhoop", aldus Perez. "In het begin had ik dus een elektronisch probleem, waardoor ik bijna werd uitgeschakeld in Q1 en Q2. De referentie om nog een stap te zetten had ik niet. Ik zag geen rondetijden. Qua rembalans was het soms ook niet in orde. Het was een puinhoop. De vierde startplek is zeker niet slecht, maar ik had hoger kunnen staan."

Motorsport.com vroeg Perez naar het DRS-probleem in Q1. "Het had alles te maken met het probleem met de elektronica dat we tijdens de kwalificatie hadden. Ik zag dus geen rondetijden, maar de DRS kwam wel terug. Het enige dat niet goed werd opgelost was mijn elektronica. Het team heeft er wel het vertrouwen in dit te kunnen oplossen voor de race." Perez sprak over een bijzonder pijnlijke middag voor eigen publiek. "Als je een kwalificatie goed voor elkaar wilt hebben, dan is dat deze wel. Zeker gezien hoe dicht ik bij de pole zat. Ik denk dat ik zondag met de mensen voor mij kan vechten."

Perez hoopt zondag gebruik te kunnen maken van de tow door de lange run naar de eerste bocht. "Wat dat betreft is er nog veel mogelijk, dus ik ga mijn uiterste best doen. Ik wil winnen en ga van alles proberen in de eerste bocht. We gaan wel zien wat er gebeurt." Op de vraag of Perez agressief zal zijn, antwoordt hij: "Ja, met name in de eerste bocht. Daarna kan het chaotisch worden, ook met het oog op de pitstops."

Video: De eerste vliegende ronde van Perez in de Mexicaanse kwalificatie