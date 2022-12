Perez wil in de aanval en aftreden als 'minister van Defensie'

Tijdens de ontknoping van het F1-seizoen 2022 vervulde Sergio Perez een belangrijke rol voor teamgenoot Max Verstappen. Hij verdedigde zich met hand en tand ten opzichte van Lewis Hamilton, die meer dan een ronde vast zat achter de Mexicaan en kostbare seconden verloor ten opzichte van zijn titelrivaal. Die verloren seconden zorgden ervoor dat Hamilton geen pitstop kon maken onder de late safety car, waarna Verstappen in de laatste ronde aan hem voorbijging en zo de zege en de wereldtitel opeiste.

Voor zijn verdedigen in Abu Dhabi werd Perez beloond met de bijnaam 'minister van Defensie', maar zelf had hij liever een heel andere bijnaam gehad. "Natuurlijk was ik liever de minister van aanval geweest", lacht hij in een interview op de website van Red Bull. Toch vindt hij ook dat zijn bijnaam iets zegt over de manier waarop hij rijdt. "Ik vind echt dat ik heel eerlijk rijd. Natuurlijk ben ik tijdens races agressief, maar ik gooi nooit de deur dicht. Naar mijn mening kunnen coureurs altijd keurig wiel aan wiel met mij rijden en dat is heel prettig. Er zijn maar weinig coureurs met wie dat kan."

Meer genieten na vertrek bij Racing Point

Inmiddels is Perez alweer twee jaar lang een gewaardeerd onderdeel van Red Bull Racing, waardoor het al even lijkt dat zijn F1-carrière er bijna op zat. Eind 2020 leek de man uit Guadalajara helemaal buiten de boot te vallen, nadat hij het veld moest ruimen bij Racing Point. Dat team ging in 2021 verder met Sebastian Vettel en Lance Stroll, waardoor er voor Perez geen ruimte meer was. Uiteindelijk reed hij zichzelf definitief op de radar van Red Bull Racing met een podiumplek in de regen in Turkije en een knappe overwinning tijdens de Grand Prix van Sakhir.

Die gebeurtenissen tegen het einde van 2020 hebben ervoor gezorgd dat Perez tegenwoordig met een iets andere instelling aan de start staat. Hij heeft geleerd om kleine overwinningen ook te vieren. "Als je niet meer in de Formule 1 zit, realiseer je je dat het niet eeuwig duurt en dat uiteindelijk je kansen opraken. Je krijgt alles dan veel bewuster mee dan voorheen", erkent Perez. "Het beste is echter dat je nog veel meer van alle dingen kan genieten, want je weet hoe moeilijk sommige momenten zijn geweest."