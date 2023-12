Wat volgens Perez de sleutel tot contractverlenging bij Red Bull is

Het seizoen begon nog goed voor Sergio Perez, die in de eerste vier races tot twee zeges kwam. Dat zouden ook meteen zijn enige zeges van het seizoen zijn, terwijl teamgenoot Max Verstappen records uit de boeken schreef met zijn negentien zeges. Perez beschikt voor 2024 nog over een contract bij Red Bull Racing, maar erkent dat hij wel beter moet presteren als hij ook daarna nog aanspraak wil maken op een zitje. Met name het aanpassen aan de auto gedurende het seizoen is volgens de openhartige Perez een belangrijk element.

"Ik wil in staat zijn om consistentie te bereiken, om een platform op te bouwen", zegt Perez tegen Motorsport.com. "We schoten dit jaar tekort op het gebied van vooruitgang. Ik begon het jaar erg goed en zat op gelijke hoogte met Max. Maar ik was gewoon niet in staat om me gedurende het seizoen te ontwikkelen. Ik ging soms zelfs achteruit. Dat is dus waarschijnlijk mijn topprioriteit: in staat zijn om vooruitgang te boeken gedurende het seizoen."

Voor Perez was het lastig om zich aan de RB19 aan te passen. De auto werd in Barcelona van een update voorzien en sindsdien leek de Mexicaan steeds minder gevoel te krijgen in de dominante bolide, terwijl Verstappen zich juist steeds beter leek te voelen. Perez slaagde er toen regelmatig niet in om Q3 te bereiken, waardoor hij in de race voor een grote uitdaging stond om goede punten te scoren. Gevraagd door Motorsport.com wat er sinds de Spaanse Grand Prix speelde waardoor hij het zo lastig had, antwoordt hij: "De auto voelde anders en ik moest nu veel meer, meer dan ooit tevoren, nadenken over hoe ik rijd. Dat was dus een beetje het keerpunt dit jaar."

"We begonnen echt sterk in de eerste vijf of zes races, maar daarna konden we geen vooruitgang boeken met de auto", vervolgt Perez. "Dat is waar het mij aan ontbrak dit jaar en dat is iets wat ik voor volgend jaar flink wil verbeteren. Door deze problemen begrijp ik veel beter hoe ik de auto afstelde en welke kant ik op moet als ik problemen krijg. Dus ik denk dat het iets is dat ons volgend jaar sterker zal maken."

Voor Perez leek het in de laatste races van het seizoen weer een stuk beter te gaan. Aanleiding daarvoor was juist het rampzalige weekend in Qatar, waar hij slechts tiende werd op ruim tachtig seconden achterstand van Verstappen. Na dat weekend dook de Mexicaan drie dagen lang in de simulator en overlegde hij met zijn engineers wat er beter kon. Dat er nog meer beter kan, weet Perez zelf ook. "We nemen in de winter de tijd met de engineers om dingen door te nemen", geeft hij aan. "Verder gaan we ons focussen op het boeken van vooruitgang tijdens het seizoen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Als je bedenkt hoe we het jaar zijn begonnen... Als we het hele jaar door vooruitgang hadden kunnen boeken, dan zouden we een veel sterker seizoen hebben gehad."