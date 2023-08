Sergio Perez heeft in principe nog een contract bij Red Bull Racing tot eind 2024, maar het is een publiek geheim dat Daniel Ricciardo dolgraag wil terugkeren naar het topteam. De Australiër maakte onlangs zijn terugkeer als vervanger van Nyck de Vries, die na tien races uit het AlphaTauri-zitje werd gehaald. Naar verluidt wil het Oostenrijkse F1-team op deze manier onderzoeken of Ricciardo nog de snelheid heeft om eventueel naast Max Verstappen plaats te nemen. Contractueel gezien lijkt die overstap uitgesloten, maar volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko kunnen er maar zo zaken veranderen.

"In de Formule 1 is niets 100 procent zeker. Dat bestaat niet. Er zijn altijd wel prestatiegerelateerde zaken waarover gesproken wordt. We zien het wel en praten in Zandvoort verder, daar weten we weer meer", zegt Marko tegen het Oostenrijkse Kleine Zeitung. Ricciardo bracht in zijn zomerstop een paar dagen door in Oostenrijk en bracht onder meer een bezoekje aan Graz, waar Marko woont. Het duo sprak af om een hapje te eten, de 80-jarige bevestigt dit: "We hebben elkaar ontmoet, maar dat lijkt me logisch als hij naar Graz komt."

Onlangs liet Marko al weten blij te zijn met de wissel bij AlphaTauri en dat is een aantal weken later niet veranderd. "Hij heeft een positieve persoonlijkheid, een succesvolle loopbaan en gewoon veel ervaring. Zijn gedrevenheid was echt een schok voor AlphaTauri. Hij was echt een motivator." Maar niet alleen met zijn persoonlijkheid maakt de man uit Perth indruk, ook technisch is de 34-jarige coureur sterk. "Er komt een grote update aan bij AlphaTauri, dan gaan we zien of het de goede kant opgaat. Wij hopen dat uiteraard en dat het snel mogelijk is om voor de punten te gaan. Een coureur als Ricciardo helpt in zulke situaties zeker mee. Hij vertelt precies wat goed is en wat nutteloos is."

Perez, wiens positie onder druk lijkt te staan, heeft zich wel herpakt en presteert de laatste tijd best goed. De 33-jarige rijder is druk bezig om de tweede plek in het kampioenschap veilig te stellen. Dat ziet ook de chef van de Mexicaan: "Ons voordeel is dat de concurrentie achter ons constant wisselt, waardoor wij automatisch sterker overkomen en de kansen voor Checo ook groter worden."