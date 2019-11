Sirotkin staat stand-by als vervanger van zieke Russell

Williams-coureur Russell blijkt ziek te zijn en onderging op vrijdagochtend enkele medische keuringen. Hij liet het team weten fit genoeg te zijn om de eerste vrijdagtraining op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi voor zijn rekening te nemen. Later op de dag wordt een beslissing genomen over het vervolg van het weekend. Wel heeft het team een invaller paraat staan: Sergey Sirotkin.

Het Britse team wilde in eerste instantie gebruikmaken van de diensten van Mercedes-testrijder Esteban Ocon. De Fransman voerde op donderdagavond een seatfit uit maar hij paste niet goed in de wagen uit Grove. Op het laatste moment heeft men Sergey Sirotkin bereid gevonden om in te stappen in geval van nood. De Rus is aanwezig als reserverijder van McLaren en Renault en reed eerder al voor Williams.

Williams kondigde eerder in het weekend aan dat Nicholas Latifi in 2020 voor het team gaat rijden. De Canadees rijdt in Abu Dhabi echter ook nog het laatste Formule 2-weekend. Een combinatie bleek niet wenselijk. Bovendien beschikt hij nog niet over een superlicentie, die nodig is wanneer Russell ook tijdens de rest van het weekend vervangen dient te worden.

Motorsport.com heeft teambaas Claire Williams gevraagd naar een reactie maar zij wilde niets kwijt over de situatie.

Met medewerking van F1-verslaggever Adam Cooper