Seidl: Verkoop fabriek McLaren heeft geen impact op F1-team

In de Britse media werd deze week onthuld dat McLaren het befaamde McLaren Technology Centre in Woking wil verkopen en daarna wil huren. Daarmee hoopt het merk 200 miljoen pond binnen te halen. De fabrikant werd leed grote verliezen tijdens de coronacrisis en moest eerder al een lening aangaan van 150 miljoen pond bij de nationale bank van Bahrein. Een verkoop van aandelen van het team werd ook even overwogen. De verkoop van de uitvalsbasis in Woking, waar zowel het raceteam als de auto-afdeling zit, zou nu worden voorbereid.

Volgens Seidl zat de verkoop er al langer aan te komen als onderdeel van de eerder geplande herstructurering en is het geen noodmaatregel. "Dit vormt simpelweg onderdeel van de herfinanciering die de McLaren-groep eerder dit jaar heeft aangekondigd. Dat heeft geen invloed op onze dagelijkse gang van zaken aan de F1-kant", aldus Seidl."

In een mededeling voegde McLaren daaraan toe: "De mogelijke verkoop en lease van ons hoofdkwartier maakt deel uit van de herfinancieringsstrategie die we eerder dit jaar hebben aangekondigd", stelde het team. "Deze initiatieven zullen ons een sterker financieel plaatje bieden en ervoor zorgen dar de McLaren Group een duurzaam platform heeft voor groei en investeringen op de lange termijn. Die verkoop wordt vaak gedaan door grote bedrijven en zal geen impact hebben op onze operaties.

Het McLaren Technology Centre is een van de meest iconische fabrieken in de Formule 1. Het opvallende ontwerp was het idee van oud-teambaas Ron Dennis. De fabriek in Woking werd ontworpen door architect Norman Foster en werd vanaf 2003 gebouwd.

