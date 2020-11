Seidl: Sainz laat dit jaar zien waarom Ferrari hem wilde hebben

Na afloop van het huidige Formule 1-seizoen vertrekt Sainz bij McLaren, zodat hij in 2021 een nieuw avontuur aan kan gaan bij Ferrari. De Scuderia haalde hem nog voor de uitgestelde start van dit seizoen als vervanger van de vertrekkende Sebastian Vettel. Nadat hij het kampioenschap van 2019 op de zesde plek afsloot, klom hij door een uitstekend optreden tijdens de Grand Prix van Turkije op naar de zevende positie in de huidige titelstrijd. Op Istanbul Park werd Sainz onder lastige omstandigheden knap vijfde, nadat hij door een gridstraf als vijftiende aan de race moest beginnen. Met dat optreden bewees Sainz volgens Seidl waarom Ferrari hem heeft ingelijfd.

“Een race als die in Turkije bevestigt gewoon welke kwaliteiten Carlos heeft”, zei Seidl. “We wisten van de afgelopen jaren al dat hij van deze lastige, natte omstandigheden houdt, dat hij daarin goed presteert en dat hij het talent heeft om de juiste hoeveelheid risico’s te nemen. En hij houdt de auto op de baan terwijl hij progressie boekt, dat is gewoon een heel groot pluspunt.” Andere factoren die aan het sterke resultaat bijdroegen zijn volgens Seidl dat Sainz al een tijdje met zijn engineer samenwerkt en ook dat de Spanjaard al sinds 2015 actief is in de Formule 1. “Op de radio is het belangrijk om het kort te houden, maar wel duidelijk te zijn wat er op de baan gebeurt. Dat kunnen wij dan vergelijken met de data die we op de pitmuur zien, waardoor zij daar op het juiste moment de juiste keuzes kunnen maken. Hij is een geweldige coureur en er is een reden dat Ferrari voor volgend jaar achter hem aan is gegaan.”

Ook is Seidl lovend over de manier waarop Sainz is omgegaan met de mogelijk ongemakkelijke periode waarin hij voor McLaren racet terwijl hij weet dat zijn toekomst ergens anders ligt. “Ik hou ook van zijn aanpak, hoe hij samen met ons met de situatie omgaat. Hij is volledig toegewijd en dat werkt heel motiverend voor het team. Dat is denk ik ook zeer belangrijk voor de resultaten die wij momenteel met hem behalen. Ik kijk dus heel erg uit naar de laatste drie races waarin hij onderdeel is van ons team en hopelijk kunnen we hem volgend jaar verslaan.”