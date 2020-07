McLaren: F1 riskeert ‘kopieerkampioenschap’ te worden

Het protest van Renault richt zich op de legaliteit van de brake ducts, die verdacht veel lijken op de exemplaren die vorig seizoen gebruikt werden door Mercedes. Racing Point heeft openlijk toegegeven dat het inspiratie geput heeft bij haar motorleverancier, maar benadrukte dat alles binnen de regels gebeurd is. De FIA behandelt het protest tijdens de korte pauze tussen de Hongaarse GP van dit weekend en de Britse GP aan het begin van augustus.

McLaren-chef Seidl refereerde regelmatig aan Racing Point door de wagen de ‘2019-Mercedes’ te noemen, maar verklaarde ook dat er geen aanleiding was voor een protest. Vrijdag verklaarde de teambaas dat hij verrast zou zijn als de Racing Point illegaal verklaard zou worden, maar dat er wel over het kopieergedrag F1 gesproken dient te worden. “Dit protest is belangrijk om opheldering te krijgen, de FIA en Formule 1 kunnen nu een duidelijk statement maken met betrekking tot de Formule 1 van de toekomst”, aldus Seidl. “Willen ze dat de Formule 1 een kopieerkampioenschap wordt? In een kampioenschap waar je uiteindelijk nog twee of drie constructeurs of fabrikanten hebt en dat we dan simpelweg meer wagens van dezelfde constructeur op de baan zien? Dat is wat ons betreft zeker de verkeerde richting voor de Formule 1, voor ons is het geen duurzame oplossing.”

'Richting van de sport'

De FIA bekijkt in het kader van het protest nu alleen de gelijkenissen tussen de Racing Point van dit jaar en Mercedes van 2019, maar volgens Seidl draait dit protest om het grotere geheel in de Formule 1. “In deze sport draaide het altijd om een competitie tussen 10 constructeurs waar de definitieve wagen het resultaat was van een mix tussen kennis, vermogen van de motor en de kennis van je engineers binnen je team”, vervolgde Seidl. “Wanneer je denkt aan het delen van stukken van de ophanging, heb je het niet alleen over het delen van de onderdelen zelf of het ontwerp ervan. Een onderdeel is het resultaat van jarenlange ervaring binnen het team. Elk deel van een Formule 1-wagen is onderdeel van een volledig concept. Het is iets waar de Formule 1 over moet beslissen, welke richting willen ze uit met deze sport? Het is duidelijk wat we willen en het is belangrijk dat we daar nu opheldering over krijgen, dat helpt ons ook om de toekomst van ons team te bepalen. Het is in ons geval duidelijk dat we onafhankelijk willen zijn en een eigen identiteit willen hebben. Wat dat betreft kijken we uit naar de uitkomst.”

Gevraagd of de Formule 1 niet langer een kampioenschap tussen tien verschillende constructeurs is wanneer Racing Point vrijgesproken wordt, reageerde Seidl: “Dat risico bestaat zeker. We kennen nog niet alle details, maar ik denk dat dit protest maar over een element gaat en niet over het volledig onderwerp dat ik zojuist besprak. We hebben opheldering nodig en dan kunnen we de richting voor de toekomst bepalen.”

Met medewerking van Luke Smith