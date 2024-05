De bezoekers van de Formule 1 Grand Prix van Emilia-Romagna op het circuit van Imola op 19 mei aanstaande kunnen zich opmaken voor een schitterende demonstratie. Sebastian Vettel krijgt de eer om in de McLaren MP4/8 waarmee Ayrton Senna in 1993 reed een aantal rondes te rijden. Het was ook de laatste McLaren-bolide waar de Braziliaanse F1-legende in heeft gereden, want een jaar later trok hij naar Williams. De locatie Imola is niet toevallig, aangezien het noodlottige ongeval van Senna in 1994 op dat circuit plaatsvond.

Voor Vettel is het een hele eer om in de legendarische auto te mogen rijden. "Ayrton Senna waardeer ik niet alleen omdat ik hem een van de beste coureurs ooit vindt, maar ook omdat hij enorm compassievol was", aldus de meervoudig F1-kampioen in de aankondiging op social media. "Het is dertig jaar na het ongeluk en ik wil Ayrton graag eren. Ik rij voor de Grand Prix in Imola een aantal rondes in zijn auto, de McLaren MP4/8. Hopelijk zie ik jullie zondag 19 mei."

De bekendmaking van Vettel dat hij tijdens een officieel F1-weekend weer in een F1-auto rijdt doet ook weer geruchten aanwakkeren over een mogelijke terugkeer op de grid. Aan het einde van 2022 besloot de rijder zijn helm aan de wilgen te hangen, maar de geluiden voor een terugkeer worden steeds luider. Eerder dit jaar reed de Duitser al een testsessie namens Porsche met de Hypercar en hij wordt aan meerdere F1-teams gelinkt voor een rentree in de koningsklasse van de autosport. Onder andere Mercedes-teambaas Toto Wolff verklaarde dat de naam Vettel op zijn verlanglijstje staat.