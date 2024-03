Vettel wenste Bearman succes bij F1-debuut: "Echt heel speciaal"

Oliver Bearman werd afgelopen weekend de jongste Formule 1-debutant voor Ferrari ooit nadat vaste waarde Carlos Sainz een acute blindedarmontsteking bleek te hebben en onder het mes moest. De 18-jarige Engelsman reed vrijdag in de derde vrije training voor het eerst in de scharlakenrode SF-24 en kwalificeerde zich een paar uur later op de elfde plaats voor de F1-race in Jeddah. Hij eindigde de Grand Prix vervolgens op een verdienstelijke zevende plaats.

Bearman kreeg van alle kanten complimenten, onder andere van Sebastian Vettel, de viervoudig wereldkampioen die van 2015 tot en met 2020 zes seizoenen voor de Scuderia reed en eind 2022 stopte met racen. "Ik kreeg veel felicitaties en ook voor de race al wat berichtjes om me succes te wensen", zei de jonge Engelsman na zijn succesvolle optreden. "Mijn favoriet was afkomstig van Sebastian Vettel. Ik ben al sinds het begin een grote fan van hem. Tot aan zijn vertrek uit de sport ben ik altijd voor Seb geweest, dus om een bericht van hem te krijgen was echt speciaal. Te weten dat hij toekeek, zorgde wel voor wat extra druk, maar dat was een leuke druk."

Ook Stefano Domenicali, CEO van de Formule 1-organisatie FOM en voormalig teambaas van Ferrari, nam contact op. "Hij stuurde me een heel leuk bericht na de race, waar ik heel blij mee was", aldus Bearman. "En ik kreeg ook een knuffel van Lewis [Hamilton] na de race. Het was leuk dat hij mij erkende, dat was een trots moment voor mezelf."

Druk programma

Hoewel Bearman als reservecoureur van Ferrari al wat vaker in de Formule 1-paddock aanwezig was, moest hij toegeven verrast te zijn geweest door de hoeveelheid randzaken die komen kijken bij het racen in de koningsklasse. "’Wat me het meest verbaasde tijdens het raceweekend was de hoeveelheid administratie die erbij komt kijken. Er zijn zoveel media-activiteiten en zoveel meer technische zaken dan we in de Formule 2 gewend zijn. Voor een race die om acht uur 's avonds begint, was ik al rond lunchtijd op de baan om me voor te bereiden. De dagen zijn heel erg lang en gevuld met hard werken. Dat was een verrassing, maar wel een leuke.”