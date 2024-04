Nog voordat het huidige Formule 1-seizoen losbarstte, kwam een verrassende transfer rond: Lewis Hamilton verruilt aan het einde van dit jaar zijn Mercedes voor een Ferrari, om daar de komende jaren een gooi te doen naar de wereldtitel. In gesprek met Kay Burley van Sky News legt voormalig Ferrari-coureur Sebastian Vettel uit dat hij verwacht dat het voor de Brit een zware opgave gaat worden om bij de Italiaanse renstal de titel te behalen. "Het is mij niet gelukt. Er is daar een heel andere sfeer", zegt de Duitser.

De overstap van Hamilton naar Ferrari kwam voor velen als een enorme verrassing. Ook Vettel had het nieuws niet aan zien komen. "Ik was inderdaad verrast, maar ik werd er ook wel enthousiast van", vertelt de viervoudig Formule 1-kampioen. "Hij was overduidelijk op zoek naar een nieuwe uitdaging. Het gaat heel anders worden om hem in het rood te zien. Dat is toch een heel andere kleur [dan we gewend zijn]."

Bij Ferrari krijgt Hamilton Charles Leclerc als teamgenoot. Vettel is benieuwd hoe de twee coureurs met elkaar omgaan als ze samen in een team rijden. "Charles is erg goed en rijdt gemakkelijk, maar hij is ook erg competitief. Dat is Lewis ook", zegt de Heppenheimer. "Ik denk dat dat voor het team lastiger wordt om alles goed te managen."

Veel gesprekken met mensen in de autosport

Na de aankondiging van het vertrek van Hamilton werd de naam van Vettel meerdere keren genoemd als een optie om het vrijgekomen stoeltje in te vullen. "Er zijn een aantal dingen die ik aan het racen mis, maar ook weer dingen die ik niet mis", aldus de coureur. "Ik mis de snelheid en ik denk ook de onderlinge competitie."

Eerder vertelde Vettel dat hij al contact heeft gehad met Mercedes-teambaas Toto Wolff, maar verklaart dat we daar niet te veel achter moeten zoeken. "We hebben het dan over andere dingen, over andere plannen die ik heb. Ik heb ook andere evenementen die ik aan het plannen ben", noemt de 36-jarige coureur. "Ik praat ook met andere teambazen en we hebben het niet alleen maar over racen."