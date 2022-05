Vettel waarschuwt: F1 moet niet afhankelijk worden van DRS

In de eerste races van het Formule 1-seizoen 2022 blijkt het nieuwe reglement goed te werken. De wagens kunnen elkaar langer en dichter volgen, wat resulteert in meer spanning. Het DRS-effect is echter ook krachtiger geworden. Door de lengte van sommige DRS-zones, zoals in Saudi-Arabië, was de achtervolger in veel gevallen zo goed als verzekerd van een succesvolle inhaalactie. Daardoor werd in veel duels gewacht tot de volgende DRS-zone in plaats van een risicovolle actie in te zetten.

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel, die de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië door een coronabesmetting via de televisie moest volgen, vreest dat de Formule 1 te afhankelijk wordt van DRS. Het concept werd geïntroduceerd met als doel de coureurs een kans te geven om in te halen. Volgens de Duitser komt de sport nu in een situatie waarbij er enkel nog ingehaald kan worden middels een opengeklapte achtervleugel.

Gevraagd naar de verschillen ten opzichte van eerdere generatie auto’s, legt Vettel uit: “Je kunt elkaar dichter volgen. Het effect van de slipstream is ook minder, waardoor we tot op zekere hoogte afhankelijker zijn geworden van DRS. Het zou interessant zijn om wat minder DRS te hebben en om te zien hoe de races dan verlopen, of je dan echt in staat bent om beter in te halen dan in het verleden het geval was. Ik ben wat voorzichtig met betrekking tot DRS. Het werd geïntroduceerd als hulpmiddel bij het inhalen, maar nu lijkt het de enige manier waarmee je op bepaalde momenten iemand kunt passeren.”

F1 zonder DRS

Volgens de Aston Martin-coureur moeten de bazen van de sport toewerken naar een situatie waarin DRS volledig afgeschaft kan worden. "In een ideale wereld is er een reglement waarbij we elkaar kunnen volgen en kunnen racen zonder DRS. DRS is er niet al zeventig jaar. Het is tien jaar geleden gekomen als hulpmiddel, als experiment. Inhalen moet altijd moeite kosten, en niet bepaald worden door de zone waarin je rijdt en je DRS krijgt. In Jeddah remden de leiders voor de DRS-streep om als tweede over die lijn te rijden. Die kant moeten we echt niet op."