Door een teleurstellend laatste seizoen bij Ferrari en een moeizame start bij Aston Martin was het al een flinke tijd geleden dat Sebastian Vettel het tot het derde kwalificatiedeel had weten te schoppen. In Portimao lijkt de Duitser eindelijk weer wat wind in de zeilen te hebben: voor het eerst dit seizoen was hij de snellere van de beide Aston Martins en stond hij na Q1 – waarin teamgenoot Lance Stroll strandde met en zeventiende tijd – zelfs achtste, om uiteindelijk in het derde deel een tiende startplaats uit het vuur te slepen. Volgens Vettel is het een duidelijke aanwijzing dat hij samen met zijn nieuwe team steeds meer op snelheid begint te komen.

“Ik was niet helemaal tevreden met mijn laatste rondje, volgens mij waren de omstandigheden wat veranderd”, blikte Vettel na afloop onder andere tegenover Motorsport.com terug op de kwalificatie. “Misschien hielp het rondje op de gebruikte set banden ook niet helemaal voor het behoud van mijn ritme. Al met al was het echter zeker een vooruitgang. Het gaat steeds iets beter.”

“In de kwalificatie hoor je eigenlijk niet na te denken over je ronde, je moet gewoon uitvoeren. Zo voelde het deze keer iets meer, maar ik denk dat er van mijn kant nog meer dingen zijn die beter moeten. Uiteindelijk krijg je echt niet veel rondjes in kwalificatietrim, met de motor vol open, op nieuwe banden en met weinig brandstof. Je krijgt elk weekend dus maar een handvol rondjes de tijd daarvoor. Het leek me hier echter veel meer te helpen om te begrijpen wat de auto nodig heeft, of waar ik de auto moet plaatsen om sneller te gaan. In dat opzicht was deze kwalificatie dan ook wat beter. Nog altijd niet ideaal echter, want we willen met beide auto’s in Q3 eindigen en nog verder naar voren staan.”

Ondanks de honger naar meer moet Aston Martin volgens Vettel ook realistisch blijven: “Op dit moment kunnen we niet te gulzig zijn. We weten dat er nog aan een hoop dingen gewerkt moet worden. Van mijn kant ging het echter al wat beter.”

Vettel meer op zijn gemak, ondanks lastige omstandigheden

Waar veel coureurs in Portimao leken te worstelen met de wind en de gladde baanomstandigheden, voelt Vettel zich er wat meer op zijn gemak in de Aston Martin: “Ondanks de lastige omstandigheden denk ik wel dat ik me er wat beter in thuis voel. Het klikt gewoon iets meer dan eerder en dat is een goed teken. Het was zeker een lastige dag vandaag, je zag wel dat de auto alle kanten op gleed, maar volgens mij was dat voor iedereen het geval met de veranderende windomstandigheden. Je kunt zoiets niet zien, je kunt niet weten waar een windvlaag komt om daarvan te profiteren. Als zo’n windvlaag van achteren komt verlies je de auto, dat maakt het lastig. Maar zoals ik al zei: al met al gaat het iets beter. Ik was al iets meer tevreden over mijn rijden.”

VIDEO: De zaterdag in Portimao besproken