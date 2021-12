De Fin debuteerde in 2001 bij Sauber en verkaste daarna nog naar McLaren, Ferrari, Lotus en Alfa Romeo. Met de drie eerstgenoemde teams scoorde Raikkonen in totaal 21 overwinningen en met Ferrari pakte hij in 2007 na een zinderende finale ook nog de wereldtitel. Een indrukwekkende Formule 1-loopbaan die nu wordt afgesloten. “Het is een natuurlijk iets. De tijd gaat maar één kant op en uiteindelijk zou ook zijn tijd komen”, opent Vettel. “Ook voor mij zal dit op een bepaald moment het geval zijn, zelfs voor Lando (Norris, red.). Al zal het voor hem nog wel even duren. Zal hij gemist worden? Ja, hij was een unieke persoonlijkheid en ik heb met hem als teamgenoot een mooie tijd gehad.”

Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen zegevieren voor Ferrari tijdens de Hongaarse Grand Prix in 2018 Foto: Sutton Images

Vettel mocht in 2007 tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten op het circuit van Indianapolis zijn Formule 1-debuut maken bij het team van BMW Sauber. Dit na een horrorcrash van Robert Kubica een wedstrijd eerder in Canada. Vanaf 2008 begon de nu Aston Martin-coureur volledige seizoenen te draaien in de Formule 1 en hij bewaart goede herinneringen aan zijn eerste ontmoeting met de The Iceman. “Ik ken hem natuurlijk al wat langer en hij is één van de weinige coureurs die niet is veranderd. Vanaf de eerste dag was hij zeer open. Hij gaf me een warm welkom toen ik als jonge vent de Formule 1 binnenkwam. Op dat moment was hij ook al één van de gevestigde coureurs.”

Raikkonen staat erom bekend een man van weinig woorden te zijn, iets wat Vettel goed kon waarderen. “Ik heb niets meer dan respect voor hem. Ik denk niet eens dat je een discussie of probleem met Kimi kan krijgen. Gebeurt dat wel, dan ben jij het probleem en niet hij. Het is een prachtig persoon en ik weet zeker dat we contact blijven houden. Ik wens hem alle geluk en ik zal de stilte erg missen”, besluit de viervoudig wereldkampioen.