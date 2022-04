Sebastian Vettel werd in de aanloop naar de Grand Prix van Bahrein positief getest op corona en moest daardoor de seizoensopener laten schieten. Doordat hij voor de tweede race in Saudi-Arabië nog altijd geen negatieve test kon overleggen, verscheen de Duitser ook in Jeddah niet aan de start. Beide races werd hij vervangen door Nico Hülkenberg, de reservecoureur van het team.

“Na positief te zijn getest en de eerste twee races te hebben gemist, voelt het beetje alsof ik te laat op school ben gekomen”, laat Vettel, die inmiddels een track walk heeft gedaan over het aangepaste Albert Park Circuit, weten. “Ik kijk er enorm naar uit om weer aan de slag te gaan.”

“Om in Australië aan het seizoen te beginnen, is iets wat ik vaker heb gedaan”, vervolgt hij gevat. Melbourne organiseerde tot de uitbraak van de coronapandemie gewoonlijk de eerste race van het jaar. Nadat de Australische Grand Prix van 2020 echter op het laatste moment was afgeblazen, kon er ook in 2021 geen race down under worden verreden vanwege COVID-19. Vettel: “Het is fantastisch dat de Formule 1 weer terug is in dit land na een paar moeilijke jaren.”

De laatste keer dat Vettel achter het stuur zat van de Aston Martin AMR-22, was op 12 maart, toen in Bahrein de laatste dag van de wintertest plaatsvond. De viervoudig wereldkampioen erkent dat hij vrijdag wat tijd nodig zal hebben om weer aan zijn wagen gewend te raken. “Na bijna een maand uit de auto te zijn geweest, zal het belangrijk zijn om veel te leren tijdens de vrije trainingen”, weet hij. Dat het team van Aston Martin na twee races nog altijd met lege handen staat, is Vettel niet ontgaan: “Ik hoop dat we een paar stappen voorwaarts kunnen zetten in wat normaal gesproken een spannende en onvoorspelbare race is.”