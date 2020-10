Vettel neemt aandelen in nieuwe werkgever Aston Martin

Na zes jaar gaat Vettel aan het eind van het seizoen weg bij Ferrari. Hij vervolgt zijn loopbaan bij het team dat nu nog door het leven gaat als Racing Point. Die overeenkomst werd een maand geleden bekendgemaakt nadat hij meerdere weken in onderhandeling was met Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll, die tevens de eigenaar van Aston Martin is. Op de Nürburgring liet Vettel na een vraag van Motorsport.com doorschemeren dat hij ook aandelen heeft genomen in de Britse sportwagenfabrikant. Details over zijn aandeel in Aston Martin Lagonda Global Holdings plc wilde hij niet kwijt.

“Ik denk dat iedereen vrij is om te doen wat ze willen met hun geld. En voor zo ver ik weet is Aston Martin een beursgenoteerde organisatie en iedereen is vrij om te investeren in het bedrijf”, vertelde Vettel. “Dus als je vraagt of ik aandelen in het bedrijf heb, dan is het antwoord ja, maar hoeveel is denk ik iets secundairs en daar wil ik niets over kwijt. Maar ik geloof in het project, ik heb er natuurlijk voor gekozen en ik kijk ernaar uit om te zien wat er gebeurt als we volgend jaar aan de slag gaan. Dan begin ik voor een nieuw team.”

Het is onduidelijk hoe Vettel aan de aandelen in Aston Martin is gekomen. Zo is het mogelijk dat het aandelenpakket onderdeel is van zijn loon, maar ook kan Vettel de aandelen zelf via de open markt gekocht heeft. Wel laat het zijn vertrouwen zien in het merk Aston Martin. De Duitser wordt bovendien door Stroll gezien als een van de steunpilaren van de marketingplannen van Aston Martin in de komende jaren. Stroll bezit de meerderheid van de aandelen in het Britse merk, terwijl ook Mercedes en Mercedes-teambaas Toto Wolff een (klein) aandeel in het bedrijf hebben.

'Perez verdient plek in Formule 1'

Vettel wordt bij Aston Martin de vervanger van Sergio Perez. De huidige Ferrari-coureur kreeg ook de vraag of hij er spijt van heeft dat hij de Mexicaan in een positie heeft gebracht dat hij mogelijk geen zitje kan vinden voor 2021: “Het is duidelijk dat er niet veel plekjes meer open zijn”, zei Vettel. “Ik weet niet of Checo met iemand in gesprek is, dus ik weet ook niet of het zeker is dat hij eruit ligt. Jullie maken het nieuws, dus ik denk dat jullie meer weten dan ik, of dat jullie het in ieder geval eerder weten. Maar ik denk dat het zonde zou zijn. Hij is een coureur die het verdient om in de Formule 1 te rijden. Nu weet ik niet welke opties hij heeft, en wat hij wil doen.”

Met medewerking van Christian Nimmervoll en Adam Cooper