Vettel lacht: "Misschien moet Honda ook maar eens uitleg geven"

Voorafgaand aan het weekend op Interlagos waren nagenoeg alle ogen op Ferrari gericht. Want hoe zou het Italiaanse merk voor de dag komen slechts twee weken na de zeperd van Austin. Alhoewel de kwalificatie in Amerika ook nog prima verliep en de race daar pas een ware graadmeter bleek, wil Vettel de aandacht in Brazilië graag verschuiven naar een concurrent. Zo noemt hij het opmerkelijk dat Red Bull met Honda ineens op ooghoogte van Ferrari kon acteren tijdens de kwalificatie op het Autodromo José Carlos Pace.

Criticasters van Ferrari zullen zeggen dat de Scuderia zelf vooral aan snelheid heeft ingeboet door de gepubliceerde technische richtlijn en dat Red Bull daardoor partij kan bieden. Maar volgens Vettel is dat niet het geval. "Wij waren het hele jaar steeds iets sneller dan alle anderen tijdens de kwalificaties en waren vandaag nog steeds net zo snel. Ik vond het dus verrassend om te zien dat Max en Alex op de rechte stukken ineens net zo snel waren", verkondigt Vettel tijdens de persconferentie tegenover onder meer Motorsport.com.

"Ik weet eerlijk gezegd ook niet hoe dit precies ineens komt. Wij hebben niets anders gedaan dan voorheen", bevestigt hij nogmaals. In gesprek met Ziggo Sport gaat de Ferrari-coureur gekscherend nog een stapje verder. "Ik weet het niet, maar misschien moeten zij [van Honda] maar eens wat extra uitleg geven", zegt hij met een glimlach. Hiermee reageert de viervoudig wereldkampioen natuurlijk op het wantrouwen van Red Bull jegens Ferrari, dat uiteindelijk ook tot de technische richtlijn in Texas leidde.

Over zijn eigen kwalificatie kan Vettel trouwens kort zijn: hij is over het algemeen tevreden en zegt simpelweg verslagen te zijn door een sterkere Red Bull. "Het zat allemaal dicht bij elkaar. Misschien heb ik tijdens de eerste run van Q3 nog iets laten liggen in de laatste bocht. De tweede run ging gek genoeg niet zo goed, al weet ik nog steeds niet waarom. Ik kon mezelf niet meer verbeteren en voelde vanaf de eerste bocht al dat ik veel meer aan het glijden was. Maar al met al kunnen we best tevreden zijn met een plek op de eerste startrij en hebben we aan de verwachtingen voldaan."

